    • 30 de junio de 2026 - 08:55

    Diego Santilli se reúne con Adorni antes de asumir como jefe de Gabinete y debuta el nuevo vocero presidencial

    El funcionario mantendrá un encuentro de transición con Manuel Adorni antes de jurar en la Casa Rosada. Además, Adrián Ravier encabezará su primera conferencia de prensa como vocero del Gobierno.

    Diego Santilli&nbsp; y Manuel Adorni.

    Diego Santilli  y Manuel Adorni.

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    El Gobierno nacional pondrá en marcha este martes una nueva etapa de gestión con la asunción de Diego Santilli como jefe de Gabinete. Antes de prestar juramento ante el presidente Javier Milei, el dirigente mantendrá una reunión de transición con su antecesor, Manuel Adorni, para avanzar en el traspaso de funciones.

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    La ceremonia de jura está prevista para las 17.30 en el Salón Blanco de la Casa Rosada y contará con la presencia del Presidente y de los integrantes del gabinete nacional. Con este cambio, el Ejecutivo busca fortalecer la coordinación política y relanzar su gestión en un contexto de reacomodamiento interno.

    En su nuevo cargo, Santilli tendrá la misión de reforzar el vínculo con los gobernadores y con los bloques aliados en el Congreso, además de coordinar la estrategia legislativa para impulsar los proyectos prioritarios del oficialismo. La Jefatura de Gabinete volverá a concentrar funciones vinculadas a la relación con las provincias y al armado político nacional.

    La jornada también marcará el estreno de Adrián Ravier como vocero presidencial. El economista ofrecerá su primera conferencia de prensa desde la Casa Rosada, en un esquema que el Gobierno pretende sostener con mayor regularidad luego de varias semanas sin contacto formal con los periodistas acreditados.

    El debut de Ravier será la antesala de la asunción de Santilli y forma parte de la estrategia oficial para renovar la comunicación institucional tras los recientes cambios en el gabinete. El Ejecutivo apuesta a que esta nueva etapa le permita fortalecer la gestión política y recuperar impulso en la agenda de gobierno.

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