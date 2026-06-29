    • 29 de junio de 2026 - 13:51

    Milei recibió a Flavio Bolsonaro y crece la tensión con Lula antes de la cumbre del Mercosur

    El Presidente se reunió en la Quinta de Olivos con el senador brasileño y candidato opositor. El encuentro se dio en la antesala de la cumbre del Mercosur, donde volverá a coincidir con Luiz Inácio Lula da Silva.

    Javier Milei y Flavio Bolsonaro.

    Javier Milei y Flavio Bolsonaro.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En la previa de una nueva cumbre del Mercosur, el presidente Javier Milei recibió este lunes en la Quinta de Olivos al senador brasileño Flavio Bolsonaro, uno de los principales referentes de la oposición en Brasil y candidato presidencial para las elecciones de octubre. El encuentro fue interpretado como un nuevo respaldo político del mandatario argentino al espacio liderado por el expresidente Jair Bolsonaro.

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    Tras la reunión, Milei compartió una fotografía junto al dirigente brasileño en sus redes sociales y expresó su apoyo con un mensaje contundente: "Se viene la marea azul para Brasil de la mano de Flavio Bolsonaro. ¡VLLC!".

    La reunión se produjo apenas un día antes de que Milei y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, vuelvan a verse las caras en Asunción, Paraguay, durante la cumbre de jefes de Estado del Mercosur. El gesto del mandatario argentino suma un nuevo capítulo a la relación tirante que mantiene con el líder brasileño desde el inicio de su gestión.

    Flavio Bolsonaro es hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien quedó inhabilitado para competir electoralmente tras su condena por los hechos vinculados al intento de revertir el resultado de las elecciones de 2022 en Brasil. En ese contexto, el senador se posiciona como una de las principales figuras de la oposición para los comicios presidenciales de este año.

    La cumbre del Mercosur, que comenzará este martes en Paraguay, tendrá como ejes las negociaciones comerciales del bloque con distintos mercados internacionales, aunque las diferencias políticas entre Argentina y Brasil volverán a estar en el centro de la escena.

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