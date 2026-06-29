Autos 0km accesibles en junio 2026: 4 opciones desde $26 millones en Argentina

Comprar un auto 0 km en Argentina requiere cada vez más dinero. Sin embargo, todavía existen algunas alternativas que se mantienen por debajo de los US$20.000, un presupuesto que hoy equivale a cerca de $29 millones tomando un dólar de $1.450.
Aunque los precios de los vehículos siguen elevados, todavía existen algunos modelos nuevos que cuestan menos de US$20.000 al tipo de cambio actual. Hay opciones nafteras y hasta un auto eléctrico.
Comprar un auto 0 km en Argentina requiere cada vez más dinero. Sin embargo, todavía existen algunas alternativas que se mantienen por debajo de los US$20.000, un presupuesto que hoy equivale a cerca de $29 millones tomando un dólar de $1.450.
Dentro de ese rango aparecen modelos pensados para el uso urbano, con motores pequeños, bajo consumo y equipamiento básico. Entre ellos hay tres vehículos nafteros y un auto eléctrico, que se posiciona como una de las opciones más accesibles del mercado.
El Renault Kwid continúa siendo el modelo más económico que se vende en Argentina.
Precio: $26.490.000 (US$18.268)
Importado desde Brasil, se ofrece en versiones Iconic y Outsider, con diferencias principalmente estéticas y de equipamiento.
Entre sus principales características se destacan:
El JMEV Easy 3, importado desde China por el Grupo Antelo, es actualmente el auto eléctrico más barato disponible en el mercado argentino.
Precio: $27.405.000 (US$18.900)
Entre sus características principales se encuentran:
Se presenta como una alternativa para quienes buscan reducir costos de combustible y utilizar el vehículo principalmente en ciudad.
El Hyundai HB20 llegó al país a fines de 2024 y rápidamente se convirtió en una de las opciones más valoradas dentro del segmento de los autos compactos.
Precio: $27.600.000
Fabricado en Brasil, se comercializa en versiones hatchback y sedán, con distintos niveles de equipamiento.
Su principal diferencial es el motor:
El Fiat Mobi volvió a posicionarse entre los modelos más accesibles de la marca para quienes buscan un vehículo simple y económico para la ciudad.
Precio: $28.060.000
Entre sus principales características figuran:
Aunque por una diferencia de precio relativamente pequeña también se puede acceder a modelos como el Fiat Cronos o el Fiat Argo, el Mobi sigue siendo una de las puertas de entrada más baratas a la gama de la marca.
Tomando los precios vigentes de junio de 2026, estos son los modelos que se pueden comprar por debajo de ese presupuesto:
Todos se ubican por debajo de los US$20.000 y representan algunas de las alternativas más accesibles para quienes buscan comprar un vehículo nuevo en Argentina.