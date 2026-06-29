Autos 0km accesibles en junio 2026: 4 opciones desde $26 millones en Argentina

Comprar un auto 0 km en Argentina requiere cada vez más dinero. Sin embargo, todavía existen algunas alternativas que se mantienen por debajo de los US$20.000 , un presupuesto que hoy equivale a cerca de $29 millones tomando un dólar de $1.450.

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Dentro de ese rango aparecen modelos pensados para el uso urbano, con motores pequeños, bajo consumo y equipamiento básico. Entre ellos hay tres vehículos nafteros y un auto eléctrico , que se posiciona como una de las opciones más accesibles del mercado.

El Renault Kwid continúa siendo el modelo más económico que se vende en Argentina.

Importado desde Brasil, se ofrece en versiones Iconic y Outsider , con diferencias principalmente estéticas y de equipamiento.

Entre sus principales características se destacan:

Motor naftero 1.0 de 66 CV.

Caja manual de 5 velocidades.

Cuatro airbags.

Pantalla multimedia de 8 pulgadas.

Android Auto y Apple CarPlay.

Cámara de retroceso.

Renault Kwid.

2. JMEV Easy 3

El JMEV Easy 3, importado desde China por el Grupo Antelo, es actualmente el auto eléctrico más barato disponible en el mercado argentino.

Precio: $27.405.000 (US$18.900)

Entre sus características principales se encuentran:

Motor eléctrico de 68 CV.

Autonomía de hasta 330 kilómetros.

Recarga doméstica al 80% en aproximadamente 6 horas.

Carga rápida al 80% en unos 40 minutos.

Se presenta como una alternativa para quienes buscan reducir costos de combustible y utilizar el vehículo principalmente en ciudad.

JMEV Easy 3.

3. Hyundai HB20

El Hyundai HB20 llegó al país a fines de 2024 y rápidamente se convirtió en una de las opciones más valoradas dentro del segmento de los autos compactos.

Precio: $27.600.000

Fabricado en Brasil, se comercializa en versiones hatchback y sedán, con distintos niveles de equipamiento.

Su principal diferencial es el motor:

Motor naftero 1.6 de 123 CV.

Buen nivel de equipamiento de serie.

Diseño moderno y buena calidad percibida.

Hyundai HB20.

4. Fiat Mobi

El Fiat Mobi volvió a posicionarse entre los modelos más accesibles de la marca para quienes buscan un vehículo simple y económico para la ciudad.

Precio: $28.060.000

Entre sus principales características figuran:

Motor naftero 1.0 de 70 CV.

Tamaño compacto para uso urbano.

Bajo consumo de combustible.

Mantenimiento económico.

Aunque por una diferencia de precio relativamente pequeña también se puede acceder a modelos como el Fiat Cronos o el Fiat Argo, el Mobi sigue siendo una de las puertas de entrada más baratas a la gama de la marca.

Fiat Mobi.

Los 4 autos 0 km más baratos por menos de US$20.000

Tomando los precios vigentes de junio de 2026, estos son los modelos que se pueden comprar por debajo de ese presupuesto:

Renault Kwid: $26.490.000.

$26.490.000. JMEV Easy 3: $27.405.000.

$27.405.000. Hyundai HB20: $27.600.000.

$27.600.000. Fiat Mobi: $28.060.000.

Todos se ubican por debajo de los US$20.000 y representan algunas de las alternativas más accesibles para quienes buscan comprar un vehículo nuevo en Argentina.