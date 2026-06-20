Milei llega a Rosario con Adorni y la plana mayor libertaria: malabares en el protocolo para no cruzarse con Villarruel

El Presidente arriba a la ceremonia por el Día de la Bandera con fuerte presencia oficialista, un día después de renovar vocero e intentar dar vuelta de página del escándalo en torno a su jefe de Gabinete, que sigue ratificado

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El presidente de la Nación, Javier Milei, participará este sábado de los actos por el Día de la Bandera en Rosario en una visita que estará marcada tanto por el homenaje patrio como por las tensiones políticas entre la Casa Rosada y el gobierno de Santa Fe.

El mandatario llegará acompañado por buena parte de la conducción nacional de La Libertad Avanza, entre ellos el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien atraviesa semanas de fuerte exposición política.

Según trascendió, la organización del acto incluyó una serie de ajustes protocolares destinados a minimizar cualquier instancia de contacto entre Milei y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. La relación entre ambos espacios atraviesa un momento de marcada distancia política y el diseño de la ceremonia buscó evitar imágenes que pudieran interpretarse como un gesto de acercamiento.

El acto central se desarrollará frente al histórico Monumento Nacional a la Bandera, uno de los escenarios tradicionales para la conmemoración del 20 de junio. Allí se espera la presencia de funcionarios nacionales, dirigentes libertarios y autoridades locales.