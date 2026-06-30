    • 30 de junio de 2026 - 18:33

    Caso Loan: "Al otro día de la desaparición, Laudelina dijo que había ocurrido un accidente", declaró el padre

    José Peña habló este martes en el juicio por la desaparición de su hijo. Cara a cara con los acusados, volvió a reclamar que quienes sepan lo que pasó, “cuenten la verdad”.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    José Peña, el papá de Loan, declaró este martes en la tercera semana del juicio por la desaparición de su hijo de 5 años. Aseguró que su hermana Laudelina habló de un supuesto accidente al día siguiente de que el nene fuera visto por última vez.

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    De izquierda a derecha, Antonio Benítez, Laudelina Peña, Daniel “Fierrito” Ramírez y Walter Maciel. (Foto: TN).

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    Durante su testimonio ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, José recordó: “Al otro día de la desaparición, Laudelina dijo que había sido un accidente. Lo dijo a todos. Yo la escuché”.

    La afirmación cobra relevancia porque la hipótesis del accidente fue una de las líneas que aparecieron durante la investigación del caso y que luego derivó en distintas versiones sobre lo que pudo haber ocurrido con el niño.

    En otro tramo de su declaración, el padre de Loan volvió a expresar el profundo dolor que atraviesa desde la desaparición de su hijo. “Loan es mi vida, mi amor, es todo”, dijo conmovido ante los jueces, según informó el periodista de TN Sebastián Domenech.

    También describió la incertidumbre que vive la familia desde hace más de dos años: “No saber si está vivo o muerto es mucha angustia y desesperación”.

    José, además, renovó su pedido para que quienes tengan información sobre el paradero del menor hablen ante la Justicia. “Si alguno sabe, que cuente su verdad. Quiero que me digan qué pasó con Loan”, reclamó.

    Habló la fiscal durante un cuarto intermedio

    Las palabras de José fueron ratificadas por la fiscal federal Tamara Pourcel, quien, durante un cuarto intermedio del debate, confirmó que ese fue uno de los puntos salientes de la audiencia.

    "Eso fue lo que señaló José en su declaración“, respondió al ser consultada sobre la afirmación de que Laudelina habló de un accidente apenas un día después de la desaparición del nene.

    La representante del Ministerio Público también destacó el impacto que tuvo el testimonio del padre de Loan. "Era lo que nosotros queríamos que la sociedad y todo el mundo escuchara: lo difícil que es para la familia estos dos años sin Loan y qué es lo que sienten ellos“, sostuvo.

    Además, volvió a referirse al presunto pacto de silencio que rodea el caso. "Vemos cómo las defensas van indicando sus preguntas y hacia dónde va la teoría de cada una, pero este pacto de silencio tanto afecta a la familia y tanto dolor le trae porque no pueden encontrar una respuesta de qué pasó con su hijo“, afirmó.

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