Viral: una modelo rusa es igual a Erling Haaland

Un video publicado por una influencer rusa generó millones de visualizaciones por el llamativo parecido de su hija con una de las grandes figuras del fútbol mundial.

Las redes sociales volvieron a encontrar una historia inesperada. En los últimos días, la influencer rusa Mariya Kostromitina captó la atención de miles de usuarios tras compartir un video viral junto a su hija Anastasia. Las imágenes despertaron una ola de comentarios por el notable parecido físico de la joven con el delantero noruego Erling Haaland. La comparación no tardó en multiplicarse y se convirtió en tendencia en distintas plataformas.

¿Quién es quién? Una modelo rusa se volvió viral por su increíble parecido a Erling Haaland La joven aprovechó su parecido para imitar algunas fotos famosas del delantero noruego. El cabello rubio, los ojos claros y varios rasgos faciales llevaron a que la publicación se llenara de mensajes que relacionaban a ambos.

| La modelo mariya kostromitina, de origen ruso, se vuelve viral por su increíble parecido al futbolista noruego Erling Haaland. pic.twitter.com/BQH6HLVPuT — Andres (@andresamoresok) July 6, 2026

Mariya Kos, como se la conoce en redes, construyó una importante audiencia gracias a contenidos vinculados al bienestar, el cuidado personal y los hábitos saludables. Además de compartir recomendaciones y experiencias de vida, suele mostrar momentos de su entorno familiar. La presencia de sus hijas en algunas publicaciones forma parte habitual de su perfil y contribuye a la cercanía que mantiene con sus seguidores.