    • 7 de julio de 2026 - 11:35

    Viral: una modelo rusa es igual a Erling Haaland

    Un video publicado por una influencer rusa generó millones de visualizaciones por el llamativo parecido de su hija con una de las grandes figuras del fútbol mundial.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las redes sociales volvieron a encontrar una historia inesperada. En los últimos días, la influencer rusa Mariya Kostromitina captó la atención de miles de usuarios tras compartir un video viral junto a su hija Anastasia. Las imágenes despertaron una ola de comentarios por el notable parecido físico de la joven con el delantero noruego Erling Haaland. La comparación no tardó en multiplicarse y se convirtió en tendencia en distintas plataformas.

    Leé además

    la imagen viral de pedro neto: tiene sindrome de haglund

    La imagen viral de Pedro Neto: tiene síndrome de Haglund
    mujer encontro a una rata en su cocina y el video se volvio viral

    Mujer encontró a una rata en su cocina y el video se volvió viral

    ¿Quién es quién? Una modelo rusa se volvió viral por su increíble parecido a Erling Haaland

    La joven aprovechó su parecido para imitar algunas fotos famosas del delantero noruego. El cabello rubio, los ojos claros y varios rasgos faciales llevaron a que la publicación se llenara de mensajes que relacionaban a ambos.

    Mariya Kos, como se la conoce en redes, construyó una importante audiencia gracias a contenidos vinculados al bienestar, el cuidado personal y los hábitos saludables. Además de compartir recomendaciones y experiencias de vida, suele mostrar momentos de su entorno familiar. La presencia de sus hijas en algunas publicaciones forma parte habitual de su perfil y contribuye a la cercanía que mantiene con sus seguidores.

    La repercusión del video coincidió con un momento de enorme exposición para Haaland, quien atraviesa una destacada actuación en el Mundial 2026 con la selección de Noruega. Aunque no existe ningún vínculo entre el futbolista y la familia rusa, el parecido fue suficiente para impulsar una tendencia global y generar miles de interacciones en internet.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    la vecina de arriba de cristina kirchner vende su exclusivo duplex en recoleta: cuanto sale

    La "vecina de arriba" de Cristina Kirchner vende su exclusivo dúplex en Recoleta: cuánto sale

    Por Redacción Diario de Cuyo
    es tendencia el corte de carne de cerdo barato ideal para estofados, guisos o milanesas

    Es tendencia el corte de carne de cerdo barato ideal para estofados, guisos o milanesas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    el truco casero para poner un tornillo en la pared y que quede bien firme

    El truco casero para poner un tornillo en la pared y que quede bien firme

    Por Redacción Diario de Cuyo
    de acero, madera o pentagono: que puerta de entrada es mas segura

    De acero, madera o pentágono: qué puerta de entrada es más segura

    Por Redacción Diario de Cuyo