Viral: una modelo rusa es igual a Erling Haaland

Las redes sociales volvieron a encontrar una historia inesperada. En los últimos días, la influencer rusa Mariya Kostromitina captó la atención de miles de usuarios tras compartir un video viral junto a su hija Anastasia. Las imágenes despertaron una ola de comentarios por el notable parecido físico de la joven con el delantero noruego Erling Haaland. La comparación no tardó en multiplicarse y se convirtió en tendencia en distintas plataformas.
¿Quién es quién? Una modelo rusa se volvió viral por su increíble parecido a Erling Haaland
La joven aprovechó su parecido para imitar algunas fotos famosas del delantero noruego. El cabello rubio, los ojos claros y varios rasgos faciales llevaron a que la publicación se llenara de mensajes que relacionaban a ambos.
Mariya Kos, como se la conoce en redes, construyó una importante audiencia gracias a contenidos vinculados al bienestar, el cuidado personal y los hábitos saludables. Además de compartir recomendaciones y experiencias de vida, suele mostrar momentos de su entorno familiar. La presencia de sus hijas en algunas publicaciones forma parte habitual de su perfil y contribuye a la cercanía que mantiene con sus seguidores.
La repercusión del video coincidió con un momento de enorme exposición para Haaland, quien atraviesa una destacada actuación en el Mundial 2026 con la selección de Noruega. Aunque no existe ningún vínculo entre el futbolista y la familia rusa, el parecido fue suficiente para impulsar una tendencia global y generar miles de interacciones en internet.