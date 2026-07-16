La Cruz Roja San Juan celebra 120 años con una agenda cargada de actividades apuntando al territorio

El 20 de julio de 1906 se fundó en San Juan la filial de la Cruz Roja , la red humanitaria más grande del mundo, cuya misión es prevenir y acompañar en el sufrimiento de las comunidades ante distintas adversidades, como desastres naturales, crisis sanitarias y conflictos armados. En el marco de un nuevo aniversario, desde la institución se han previsto distintas actividades con el propósito de llegar a más personas con herramientas vitales para sostener la vida de las personas.

Si bien el lunes será el acto central, las acciones comienzan antes y se extenderán durante la próxima semana, de acuerdo a lo que informó en contacto con DIARIO DE CUYO el presidente de la filial Juan Castro. “Estamos expandiendo las actividades que realizamos para ir más allá de Capital, con muchos proyectos e iniciativas fuera del Gran San Juan” , señaló.

Dentro de las propuestas que se llevarán a cabo en el marco del aniversario habrá talleres, actividades gratuitas, jornada de puertas abiertas y firma de convenios con dos municipios de San Juan.

Las acciones iniciaron el 16 de julio con talleres de primeros auxilios en Valle Fértil, destinado a comunidades originarias del departamento. El jueves fue el turno de la Comunidad Misipay y la Comunidad de la Majadita; mientras que las acciones continuarán el viernes 17 de julio con el taller en la Comunidad Ugno de los Menagua a las 10 de la mañana, y con la Comunidad Cacique Pedro Caligua a las 15 horas.

“Son cuatro las comunidades con las que estamos trabajando con talleres de primeros auxilios. Además, estaremos firmando un convenio de colaboración con la Municipalidad de Valle Fértil. Esto es importante porque permitirá salvar una vida hasta que pueda llegar la asistencia, teniendo en cuenta las distancias que hay en el departamento. La enseñanza de primeros auxilios abre la posibilidad de trabajar diferentes temáticas”, indicó Castro.

Por su parte también el viernes 17 de julio, de 16 a 20 horas se estará realizando el Curso de Primeros Auxilios y RCP en la delegación de la Cruz Roja. Cabe destacar que esta actividad es arancelada ($45.000), con cupos limitados destinada a mayores de 16 años y quienes estén interesados deben inscribirse llenando un formulario.

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Dentro de los temas a abordar se encuentran pasos para actuar en la emergencia, bioseguridad, apoyo psicosocial, control de hemorragias, botiquín de primeros auxilios, obstrucción de vías respiratorias, soporte vital básico, RCP Adultos, RCP Bebés, RCP Niños y Niñas, y el uso de desfibrilador externo automático.

Para el sábado 18 de julio tienen una actividad prevista, pero por estas horas se está terminando de definir el lugar, teniendo en cuenta la alerta meteorológica que rige en la provincia.

Por su parte el lunes 20 de julio se realizará el acto protocolar a las 11 de la mañana en el Monumento al Dr. Guillermo Rawson, ubicado en Av. Rawson y Av. Córdoba, frente a los consultorios externos del Hospital Rawson.

Las acciones continuarán el martes 21 de julio en la Peatonal Rivadavia. Durante la mañana voluntarios de la Cruz Roja estarán compartiendo con los sanjuaninos información sobre la institución, los cursos que brindan y pautas básicas de primeros auxilios.

El miércoles 22 de julio a partir de las 17 horas se realizará una jornada de puertas abiertas en la filial ubicada en Mariano Moreno 35 oeste, Capital. “Queremos que los sanjuaninos conozcan la forma en la que trabajamos y tengan la experiencia en el voluntariado en tiempo de emergencia”, destacó Castro.

Con el objetivo de llegar a otros departamentos, el jueves 23 de julio se trasladarán a la Plaza Departamental de Pocito para una jornada de difusión institucional.

La semana de celebración culminará en Iglesia durante el viernes 24 y sábado 25 de julio. El viernes se realizará una capacitación de Primeros Auxilios Psicológicos destinada a estudiantes de escuelas secundarias de Iglesia. La actividad tendrá lugar en la Escuela Agrotécnica Cornelio Saavedra, en Rodeo.

El sábado 25 de julio se finalizará con un taller de Primeros Auxilios Comunitarios en la Delegación Municipal de Villa Iglesia. Además, también se firmará un convenio de colaboración con el municipio.

El presente de la Cruz Roja San Juan

“El aniversario nos encuentra en una posición bastante linda, estamos en pleno crecimiento. Tenemos 60 voluntarios activos y hace una semana atrás se incorporaron 24 nuevos voluntarios tras una exhaustiva evaluación que contó con capacitación y formación interna”, destacó Castro.

De acuerdo a lo analizado, hay interés por los sanjuaninos en ser parte de la institución, recibiendo solicitudes de voluntarios de manera constante. El mayor interés se registra post un evento de emergencia. “Por ejemplo, lo que sucedió en Venezuela despertó mucha voluntad en sumarse a organizaciones de ayudas humanitarias”.

Al interés de nuevos voluntarios se suma el desafío aceptado por la filial para este año, es que es poder llegar a todos los departamentos de San Juan con diferentes propuestas que lleven no solo a conocer la institución, sino a capacitarse en primeros auxilios.

La intención es expandirse más allá de la sede de Capital, con una mayor presencia en los departamentos alejados y de la periferia. “Hemos tenido gran aceptación de la población. El desafío es buscar más actividades y sitios dónde desarrollar nuestros servicios”, finalizó el presidente de la Cruz Roja San Juan, Juan Castro.