Chimbas tendrá el Primer Encuentro Interdepartamental de Tejo y Sapo para personas mayores

Bajo la premisa de fomentar el envejecimiento activo, la recreación y el compañerismo, el municipio de Chimbas ha diseñado una propuesta que promete copar de color, risas y sana competencia el fin de semana local: el Primer Encuentro Interdepartamental de Tejo y Sapo para Adultos Mayores.

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La iniciativa busca congregar no sólo a los vecinos de la comuna anfitriona, sino también estrechar lazos deportivos y culturales con departamentos vecinos, consolidando una jornada de integración sin precedentes en la zona.

El encuentro contará con la participación activa de delegaciones de hombres y mujeres mayores provenientes de Angaco, San Martín, Albardón y, por supuesto, los locales de Chimbas .

Lejos de la alta competencia estructurada, el objetivo principal de este torneo es el intercambio social. Las disciplinas elegidas no son casualidad: tanto el tejo como el sapo son juegos tradicionales rioplatenses que atraviesan generaciones. Son actividades que demandan destreza, concentración y pulso, pero que sobre todo se juegan conversando, compartiendo unos mates y disfrutando del aire libre.

"Estas actividades son mucho más que un juego; son herramientas de salud preventiva. Mantienen a nuestros adultos mayores activos físicamente, estimulan sus funciones cognitivas y, fundamentalmente, combaten el aislamiento social", explicaron desde la organización municipal.

Cita para un sábado diferente

La cita está programada para este sábado 18 de julio, con un cronograma extendido para que las familias puedan acercarse a compartir un día completo en la víspera del fin de semana:

Horario: de 10 a 18.

de 10 a 18. Lugar: Parque de Chimbas.

Parque de Chimbas. Entrada: libre y gratuita para toda la comunidad.

Se espera que las delegaciones arriben temprano para dar inicio a los emparejamientos y las fases de juego, mientras que la tarde estará reservada para las instancias finales y los momentos compartidos de camaradería y recreación.

La importancia del envejecimiento activo

La realización de este encuentro interdepartamental se enmarca dentro de las políticas públicas de promoción del envejecimiento activo. Desde las áreas de Desarrollo Social y Deportes del municipio chimbero señalan que el bienestar en la tercera edad no se limita a la asistencia médica o social básica, sino a la generación de espacios donde los adultos mayores sigan siendo protagonistas activos de la vida comunitaria.

El Parque de Chimbas, con su infraestructura y espacios verdes, se presenta como el escenario ideal para contener a las delegaciones, garantizando la comodidad de los participantes y de los espectadores que se acerquen con su reposera y el equipo de mate a alentar a sus favoritos.

La Municipalidad de Chimbas hace extensiva la invitación a todas las familias de la provincia de San Juan para que se sumen a esta gran jornada, acompañen a los competidores y sean testigos de una tarde donde la experiencia, la diversión y el compañerismo serán los verdaderos ganadores.