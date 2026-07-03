Chau Chucky y Annabelle: el Museo Manzini desmitifica el miedo a las muñecas con amor y nostalgia

Bajo el hermoso lema "Historias que se abrazan... memorias que se heredan" , el Museo Manzini , en Zonda, lanza ‘Alma de Muñecas’. Una propuesta para las vacaciones de invierno que invita a abuelas, madres e hijos a compartir un chocolate caliente, revivir recuerdos familiares y perderle el miedo a los juguetes de antes.

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Hay que admitirlo: el cine de terror de los últimos años le ha hecho una campaña de prensa pésima a las muñecas antiguas. "Cuando los niños vienen al museo, les da un poco de miedo el rincón de las muñecas porque hay muchas películas donde aparecen como seres malos", confiesa entre risas Silvia Manzini, directora del Museo Manzini.

Pero en este rincón sanjuanino decidieron que ya es hora de la revancha. Para estas vacaciones de invierno, el museo pone en marcha ‘Alma de Muñecas’ , un proyecto que va muchísimo más allá de una simple exposición estática: busca ser un encuentro vivo, cálido y sumamente emotivo que abrace a distintas generaciones.

La propuesta es tan simple como hermosa. A partir de este lunes, coincidiendo con el inicio de las vacaciones de invierno, el museo invita a abuelas, mamás, tías, nietos y nietas a armar un planazo familiar. ¿La condición? Traer de casa sus propias muñecas familiares , esas que sobrevivieron a mudanzas, costuras caseras y juegos interminables.

Al llegar, se les entregará unas tarjetas especiales para identificar a cada "invitada de plástico o porcelana", donde podrán escribir sus vivencias, quién se la regaló y qué aventuras vivieron juntas. El objetivo es rescatar la memoria comunitaria a través de estos objetos de afecto que forman parte del patrimonio emocional.

Para que el cuerpo y el corazón estén contentos, la jornada transcurrirá alrededor de un riquísimo chocolate caliente con churros con canela. Mientras se comparte la merienda, las familias podrán contar sus historias, emocionarse y reírse juntas.

Viaje en el tiempo y cine

Además de recibir a las muñecas visitantes, el Museo Manzini tirará la casa por la ventana con sus propias actividades:

Colección a la vista: el museo exhibirá su imponente colección histórica resguardada.

el museo exhibirá su imponente colección histórica resguardada. Aprender jugando: se proyectará un video que cuenta la evolución de las muñecas desde la antigüedad hasta la actualidad (demostrando que siempre fueron aliadas del juego y no villanas de Hollywood).

se proyectará un video que cuenta la evolución de las muñecas desde la antigüedad hasta la actualidad (demostrando que siempre fueron aliadas del juego y no villanas de Hollywood). Función especial: en el microcine del museo se podrá disfrutar de una película para coronar la tarde.

"Queremos ofrecer una experiencia recreativa, educativa y profundamente emotiva. Invitar a la comunidad a participar activamente, a desmitificar los miedos y a entender que estos juguetes guardan el alma de nuestra infancia", destaca Manzini.

Formas de sumarse y de llegar a la propuesta

Las actividades se llevarán a cabo de lunes a lunes, en el horario de 14,30 a 18. Para que nadie se quede afuera por falta de movilidad, el museo recordó un dato clave de transporte público: el ómnibus de la línea 142 de la RedTulum llegahasta la mismísima puerta del museo y parte desde el mismo lugar, haciendo el viaje directo, seguro y súper accesible.