    • 5 de julio de 2026 - 06:00

    Cómo Acompañar a tus Hijos en las Vacaciones

    En San Juan, hay múltiples opciones para los chicos: desde disfrutar de la naturaleza y deportes aventura en la Ruta Interlagos y el Dique Punta Negra, hasta participar de las actividades culturales, talleres y ferias itinerantes que organizan la Municipalidad de la Ciudad de San Juan y el Centro Cultural Estación San Martín

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    Por María Inés Montes

    Las vacaciones son una oportunidad perfecta para fortalecer los lazos familiares y disfrutar de momentos significativos con tus hijos. Sin embargo, también pueden presentar desafíos, especialmente al equilibrar actividades, tiempo libre y la desconexión de las tecnologías. Para quienes están con niños y niñas pequeños en casa, es importante contar con una batería de ideas de actividades para desarrollar con ellos, de manera de evitar la sobreexposición a pantallas y el aburrimiento.

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    Esta es la selección de recomendaciones de actividades para hacer con los niños durante el periodo vacacional. Te puede servir de inspiración o tal vez puede ser una buena forma de conocer mejor cuáles son las apetencias de los pequeños de la casa.

    Silvana Bellotti, Magister en psicología y escritora de varios libros infantiles, ofrece algunas sugerencias para acompañar a los hijos de manera efectiva y enriquecedora durante este tiempo. Te puede servir de inspiración o tal vez puede ser una buena forma de conocer mejor cuáles son las apetencias de los pequeños de la casa.

    Planifica Juntos Invita a tus hijos a participar en la planificación de las vacaciones

    Pregúntales qué actividades les gustaría hacer y busquen opciones que se ajusten a los intereses de todos. Esto no solo les permite sentirse involucrados, sino que también fomenta habilidades como la toma de decisiones y el trabajo en equipo.

    Crea Rutinas Flexibles

    Aunque las vacaciones son un tiempo para relajarse, tener una rutina básica puede ayudar a dar estructura al día. Por ejemplo, establece horarios para las comidas, el descanso y algunas actividades principales, pero permite suficiente flexibilidad para adaptarse a imprevistos o momentos espontáneos.

    Promueve el Tiempo al Aire Libre

    Aprovecha las vacaciones para desconectarse de las pantallas y disfrutar del mundo exterior. Planifica salidas al parque, caminatas, paseos en bicicleta o mini viajes a lugares cerca de la capital.

    Para los días de buen clima, el entorno natural de la provincia ofrece alternativas excelentes:

    Diques y Embalses: Los diques de Ullum y Punta Negra son ideales para un día de picnic.

    Senderismo en la Precordillera: Existen diversos senderos accesibles y bien guiados para disfrutar en familia.

    Estas actividades no solo benefician la salud física, sino que también fortalecen la conexión con la naturaleza y entre ustedes.

    Fomenta Actividades Creativas

    Las vacaciones son ideales para explorar el lado creativo de tus hijos. Proporciónales materiales como papel, pinturas, libros o instrumentos musicales, y anímalos a expresar su creatividad a través del arte, la música o la escritura.

    Involúcralos en Actividades Cotidianas

    Aprovecha el tiempo en casa para enseñarles habilidades útiles y fortalecer su autonomía. Cocinar juntos, plantar un jardín o realizar pequeñas reparaciones son actividades que pueden ser divertidas y educativas.

    Establece Espacios para la Conexión Familiar

    Dedica momentos del día exclusivamente para la familia. Puede ser a través de juegos de mesa, una noche de películas o simplemente conversando durante la cena. Estos momentos refuerzan el sentido de unidad y apoyo mutuo.

    Equilibra el Tiempo en Solitario y el Tiempo Juntos

    Es importante respetar los momentos en los que tus hijos quieran disfrutar de su tiempo a solas. Proporciónales espacio para que lean, jueguen o simplemente reflexionen, mientras también aseguras tiempo de calidad en familia.

    Fomenta el Aprendizaje Lúdico

    Incorpora actividades que estimulen su curiosidad y aprendizaje de manera divertida. Visitas a museos interactivos, experimentos caseros o juegos educativos son formas excelentes de mantener sus mentes activas.

    Museos y espacios culturales Ideales para días fríos y se prefiera estar bajo techo:

    Casa Natal de Sarmiento: Un recorrido histórico para conocer el pasado de la provincia.

    Museo de Ciencias Naturales: Muy recomendado para despertar la curiosidad de los más chicos con exposiciones interactivas.

    Centro Cultural Estación San Martín: Suele albergar ferias de diseño, exposiciones de arte y galerías con entrada libre.

    Haz de las Vacaciones un Tiempo de Desconexión Digital

    Define límites claros para el uso de la tecnología y propone alternativas atractivas. Da el ejemplo desconectándote también y mostrando que se puede disfrutar plenamente sin depender de dispositivos electrónicos.

    Practica la Empatía y la Paciencia

    Recuerda que las vacaciones también pueden generar momentos de frustración o conflicto. Escucha activamente a tus hijos, valida sus emociones y trabaja juntos para resolver cualquier desacuerdo.

    Conclusión

    En definitiva, las vacaciones pueden convertirse en una experiencia inolvidable si se abordan con intención y amor. Aprovecha este tiempo para nutrir la relación con tus hijos y crear recuerdos que atesorarán por siempre.

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