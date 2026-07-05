Cómo Acompañar a tus Hijos en las Vacaciones

Las vacaciones son una oportunidad perfecta para fortalecer los lazos familiares y disfrutar de momentos significativos con tus hijos. Sin embargo, también pueden presentar desafíos, especialmente al equilibrar actividades, tiempo libre y la desconexión de las tecnologías. Para quienes están con niños y niñas pequeños en casa, es importante contar con una batería de ideas de actividades para desarrollar con ellos, de manera de evitar la sobreexposición a pantallas y el aburrimiento.

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Esta es la selección de recomendaciones de actividades para hacer con los niños durante el periodo vacacional. Te puede servir de inspiración o tal vez puede ser una buena forma de conocer mejor cuáles son las apetencias de los pequeños de la casa.

Silvana Bellotti, Magister en psicología y escritora de varios libros infantiles, ofrece algunas sugerencias para acompañar a los hijos de manera efectiva y enriquecedora durante este tiempo. Te puede servir de inspiración o tal vez puede ser una buena forma de conocer mejor cuáles son las apetencias de los pequeños de la casa.

Pregúntales qué actividades les gustaría hacer y busquen opciones que se ajusten a los intereses de todos. Esto no solo les permite sentirse involucrados, sino que también fomenta habilidades como la toma de decisiones y el trabajo en equipo.

Aunque las vacaciones son un tiempo para relajarse, tener una rutina básica puede ayudar a dar estructura al día. Por ejemplo, establece horarios para las comidas, el descanso y algunas actividades principales, pero permite suficiente flexibilidad para adaptarse a imprevistos o momentos espontáneos.

Promueve el Tiempo al Aire Libre

Aprovecha las vacaciones para desconectarse de las pantallas y disfrutar del mundo exterior. Planifica salidas al parque, caminatas, paseos en bicicleta o mini viajes a lugares cerca de la capital.

Para los días de buen clima, el entorno natural de la provincia ofrece alternativas excelentes:

Diques y Embalses: Los diques de Ullum y Punta Negra son ideales para un día de picnic.

Senderismo en la Precordillera: Existen diversos senderos accesibles y bien guiados para disfrutar en familia.

Estas actividades no solo benefician la salud física, sino que también fortalecen la conexión con la naturaleza y entre ustedes.

Fomenta Actividades Creativas

Las vacaciones son ideales para explorar el lado creativo de tus hijos. Proporciónales materiales como papel, pinturas, libros o instrumentos musicales, y anímalos a expresar su creatividad a través del arte, la música o la escritura.

Involúcralos en Actividades Cotidianas

Aprovecha el tiempo en casa para enseñarles habilidades útiles y fortalecer su autonomía. Cocinar juntos, plantar un jardín o realizar pequeñas reparaciones son actividades que pueden ser divertidas y educativas.

Establece Espacios para la Conexión Familiar

Dedica momentos del día exclusivamente para la familia. Puede ser a través de juegos de mesa, una noche de películas o simplemente conversando durante la cena. Estos momentos refuerzan el sentido de unidad y apoyo mutuo.

Equilibra el Tiempo en Solitario y el Tiempo Juntos

Es importante respetar los momentos en los que tus hijos quieran disfrutar de su tiempo a solas. Proporciónales espacio para que lean, jueguen o simplemente reflexionen, mientras también aseguras tiempo de calidad en familia.

Fomenta el Aprendizaje Lúdico

Incorpora actividades que estimulen su curiosidad y aprendizaje de manera divertida. Visitas a museos interactivos, experimentos caseros o juegos educativos son formas excelentes de mantener sus mentes activas.

Museos y espacios culturales Ideales para días fríos y se prefiera estar bajo techo:

Casa Natal de Sarmiento: Un recorrido histórico para conocer el pasado de la provincia.

Museo de Ciencias Naturales: Muy recomendado para despertar la curiosidad de los más chicos con exposiciones interactivas.

Centro Cultural Estación San Martín: Suele albergar ferias de diseño, exposiciones de arte y galerías con entrada libre.

Haz de las Vacaciones un Tiempo de Desconexión Digital

Define límites claros para el uso de la tecnología y propone alternativas atractivas. Da el ejemplo desconectándote también y mostrando que se puede disfrutar plenamente sin depender de dispositivos electrónicos.

Practica la Empatía y la Paciencia

Recuerda que las vacaciones también pueden generar momentos de frustración o conflicto. Escucha activamente a tus hijos, valida sus emociones y trabaja juntos para resolver cualquier desacuerdo.

Conclusión

En definitiva, las vacaciones pueden convertirse en una experiencia inolvidable si se abordan con intención y amor. Aprovecha este tiempo para nutrir la relación con tus hijos y crear recuerdos que atesorarán por siempre.