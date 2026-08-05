Más de 1.700 personas murieron por el brote de ébola en República Democrática del Congo y preocupa la expansión de los contagios

El brote de ébola que afecta al este de la República Democrática del Congo continúa agravándose y ya provocó la muerte de 1.707 personas, según los datos más recientes difundidos por Associated Press (AP). Hasta el martes se habían registrado 3.802 casos, con la provincia de Ituri como principal foco de transmisión y un crecimiento sostenido de los contagios comunitarios.

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La situación genera preocupación entre las autoridades sanitarias debido a que, en menos de una semana, se reportaron más de 100 fallecimientos. Además, casi el 80% de los nuevos casos no surge del rastreo de personas previamente identificadas como contactos estrechos, sino que corresponde a infecciones detectadas directamente dentro de la comunidad.

Ese escenario limita una de las principales herramientas para controlar el virus, ya que dificulta reconstruir las cadenas de transmisión e identificar rápidamente a las personas expuestas.

En el este de la República Democrática del Congo, la respuesta sanitaria enfrenta obstáculos adicionales derivados de la inseguridad, la presencia de grupos armados, la desconfianza de parte de la población y las dificultades para acceder a varias de las zonas afectadas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió en su actualización del 1 de agosto que la emergencia continúa activa en cinco provincias y decenas de zonas sanitarias.

Hasta el 30 de julio, el organismo había contabilizado 3.605 casos confirmados y 1.587 fallecidos, además de contagios relacionados en Uganda y un caso detectado en Francia vinculado a una exposición ocurrida en territorio congoleño.

La OMS indicó que la provincia de Ituri concentra el 88% de los casos y más del 82% de las muertes, con una intensa circulación del virus en Bunia, Rwampara y Mongbwalu.

Un brote causado por el virus Bundibugyo

El actual brote fue declarado oficialmente el 15 de mayo de 2026 y está provocado por el virus Bundibugyo, una de las especies del género ebolavirus.

Esta variante preocupa especialmente a la comunidad científica porque, a diferencia de otras formas del ébola, todavía no existen vacunas autorizadas ni tratamientos específicos aprobados para combatirla.

Por ese motivo, la Oficina Regional Africana de la OMS declaró el 17 de mayo la situación como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, una categoría que busca acelerar la cooperación entre países y facilitar el envío de recursos, personal e investigación.

Cómo se combate el brote

Las autoridades sanitarias continúan aplicando las principales estrategias para contener la enfermedad, entre ellas el aislamiento de pacientes, el seguimiento de contactos estrechos, la prevención de infecciones y la realización de entierros seguros.

El virus del ébola se transmite por contacto directo con sangre, fluidos corporales o tejidos de personas infectadas, así como mediante objetos contaminados y algunos animales portadores del virus.

Sin embargo, AP señaló que los retrasos en la identificación de contactos, la violencia en varias regiones y la resistencia de algunas comunidades han debilitado significativamente la respuesta sanitaria.

Actualmente, la OMS mantiene bajo vigilancia a más de 17.000 personas consideradas contactos potenciales, de las cuales cerca del 80% recibe controles diarios.

Conflicto armado y crisis sanitaria

Las tareas de vigilancia epidemiológica se desarrollan en una región afectada por conflictos armados, desplazamientos de población y minería ilegal, factores que dificultan localizar a las personas expuestas y favorecen la propagación del virus.

A la compleja situación sanitaria se suma la crisis del sistema de salud local. Según AP, trabajadores sanitarios de Mongbwalu lanzaron un ultimátum por salarios impagos tras protestas similares ocurridas en Bunia por la falta de pagos y las peligrosas condiciones laborales.

La OMS informó previamente que más de un centenar de trabajadores de la salud contrajeron el virus desde el inicio del brote, una situación que reduce la capacidad de respuesta de hospitales y centros de tratamiento.

La preocupación regional

Aunque el brote mantiene en alerta a los países vecinos, la OMS no recomienda restringir los viajes ni el comercio internacional.

Uganda fue declarado libre de ébola tras el alta del último paciente a mediados de junio, aunque continúa reforzando la vigilancia en las zonas fronterizas.

El organismo internacional considera que imponer restricciones podría desviar los desplazamientos hacia cruces fronterizos informales, donde el control sanitario resulta mucho más difícil.

Otro desafío para los investigadores es que aún no se logró identificar al paciente cero del brote. Según AP, el origen exacto de la cadena de transmisión sigue siendo desconocido, mientras el desplazamiento constante de personas por el conflicto armado y la actividad minera ilegal dificulta reconstruir los primeros contagios y seguir la pista epidemiológica de miles de personas expuestas.