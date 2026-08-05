    • 5 de agosto de 2026 - 19:56

    El último informe de Forbes detalla quiénes lideran el top 10 de las mayores fortunas globales

    Las diez personas más ricas del mundo reunieron USD 2,6 billones, con una baja mensual de USD 368.000 millones, según la actualización de Forbes.

    Elon Musk (Estados Unidos): Tesla, SpaceX. Continúa en la cima pese a los retrocesos financieros.

    Elon Musk (Estados Unidos): Tesla, SpaceX. Continúa en la cima pese a los retrocesos financieros.

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    La revista Forbes actualizó su prestigioso listado global con las mayores fortunas del planeta. Si bien el sector tecnológico continúa mandando con comodidad en la cima, el último mes estuvo marcado por fuertes turbulencias financieras y variaciones significativas en el patrimonio de los magnates más adinerados del mundo.

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    En conjunto, las diez personas más ricas del mundo concentran una fortuna de 2,6 billones de dólares, reflejando una contracción mensual general impulsada por correcciones bursátiles en algunas de las compañías líderes.

    Elon Musk lidera pese a una histórica caída mensual

    A pesar de haber sufrido una merma récord en su patrimonio durante el último mes debido a la fuerte volatilidad y caída en las cotizaciones de sus empresas —especialmente tras el impacto en SpaceX y Tesla—, Elon Musk se mantiene firmemente en el primer puesto del ranking. Su liderazgo sigue siendo abrumador frente al resto de los competidores impulsado por el desarrollo de la inteligencia artificial y la industria aeroespacial.

    El podio y los movimientos en el top 10

    1. Elon Musk (Estados Unidos): Tesla, SpaceX. Continúa en la cima pese a los retrocesos financieros.

    2. Larry Page (Estados Unidos): Google / Alphabet. El cofundador del gigante tecnológico afianza su lugar en el podio gracias a la fuerte expansión de los negocios ligados a la inteligencia artificial generativa.

    3. Jeff Bezos (Estados Unidos): Amazon. Fue uno de los grandes ganadores del periodo tras registrar un repunte en las acciones de su compañía, lo que le permitió escalar posiciones.

    4. Sergey Brin (Estados Unidos): Google / Alphabet. Acompaña de cerca a su socio en los puestos de vanguardia.

    5. Michael Dell (Estados Unidos): Dell Technologies. Se mantiene en la parte alta del listado consolidando su peso en la industria del hardware y almacenamiento.

    6. Mark Zuckerberg (Estados Unidos): Meta. Sostuvo su rendimiento financiero gracias al avance sostenido de sus plataformas y sus inversiones estratégicas.

    7. Jensen Huang (Estados Unidos): Nvidia. El máximo responsable del fabricante de microchips se consolida firmemente entre las diez mayores fortunas del mundo gracias al boom global de la infraestructura para inteligencia artificial.

    8. Larry Ellison (Estados Unidos): Oracle. Aunque sufrió bajas por correcciones en las acciones de su empresa, retiene un lugar privilegiado.

    9. Bernard Arnault y familia (Francia): LVMH. El empresario europeo se destaca por ser el único integrante del top 10 ajeno a la industria tecnológica, representando al sector del lujo global.

    10. Warren Buffett (Estados Unidos): Berkshire Hathaway. El histórico inversor cierra el selecto grupo de los diez multimillonarios más acaudalados del planeta.

    Tendencias del mercado global

    El informe de Forbes ratifica que siete de los diez primeros puestos pertenecen de forma directa al sector tecnológico, una tendencia que se profundiza mes a mes de la mano de la transformación digital, los avances en semiconductores y el ecosistema de la inteligencia artificial.

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