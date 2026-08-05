    • 5 de agosto de 2026 - 21:51

    La NASA confirmó que un cohete de SpaceX impactó contra la Luna: las 5 claves del informe oficial

    La agencia espacial estadounidense emitió una confirmación clave tras una exhaustiva investigación.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Luego de meses de seguimiento y análisis astronómico, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) confirmó oficialmente que los restos de un cohete perteneciente a la empresa SpaceX impactaron contra la Luna. El suceso, que en su momento generó incertidumbre en la comunidad científica internacional, fue finalmente esclarecido a través de un informe técnico detallado.

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    El equipo estuvo integrado por Santiago Bolzicco, Ezequiel Bozicco, Micaela Perillo, Rafael Dalzotto, Emanuel Albornoz, Agustín Pilotto, Daniela Maradei, Thomas Marthi, Santino Agosti y Agustín Martínez, todos estudiantes de distintas ramas de la ingeniería.

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    Para comprender el alcance de este acontecimiento y las implicancias que tiene para la exploración espacial, la agencia estadounidense detalló los puntos centrales del suceso:

    El origen del componente: Se trata de un propulsor de la etapa superior de un cohete Falcon 9 de SpaceX, el cual había sido lanzado en misiones espaciales años atrás y quedó orbitando sin control tras cumplir su ciclo de combustible.

    El impacto en el satélite: Los radares y las observaciones posteriores permitieron registrar el sitio exacto de la colisión sobre la superficie lunar, dejando un doble cráter inusual que llamó la atención de los expertos encargados del monitoreo orbital.

    Monitoreo de basura espacial: Este episodio pone de manifiesto la creciente preocupación de las agencias espaciales por los miles de restos de cohetes y satélites inactivos que deambulan por el espacio profundo, representando un desafío para la seguridad de futuras misiones tripuladas.

    Impacto ambiental y científico: Aunque el choque no representa un peligro directo para la Tierra, los científicos analizan las consecuencias físicas que estos impactos artificiales generan en la geología y la exosfera de la Luna.

    Nuevos protocolos de seguimiento: A raíz de este episodio, la comunidad internacional y las empresas privadas de aeronáutica evalúan endurecer las normativas para el rastreo y la disposición final de los componentes espaciales una vez que finalizan sus tareas operativas.

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