La NASA confirmó que un cohete de SpaceX impactó contra la Luna: las 5 claves del informe oficial

Luego de meses de seguimiento y análisis astronómico, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) confirmó oficialmente que los restos de un cohete perteneciente a la empresa SpaceX impactaron contra la Luna. El suceso, que en su momento generó incertidumbre en la comunidad científica internacional, fue finalmente esclarecido a través de un informe técnico detallado.

Las 5 claves de la explicación oficial de la NASA Para comprender el alcance de este acontecimiento y las implicancias que tiene para la exploración espacial, la agencia estadounidense detalló los puntos centrales del suceso:

El origen del componente: Se trata de un propulsor de la etapa superior de un cohete Falcon 9 de SpaceX, el cual había sido lanzado en misiones espaciales años atrás y quedó orbitando sin control tras cumplir su ciclo de combustible.

El impacto en el satélite: Los radares y las observaciones posteriores permitieron registrar el sitio exacto de la colisión sobre la superficie lunar, dejando un doble cráter inusual que llamó la atención de los expertos encargados del monitoreo orbital.

Monitoreo de basura espacial: Este episodio pone de manifiesto la creciente preocupación de las agencias espaciales por los miles de restos de cohetes y satélites inactivos que deambulan por el espacio profundo, representando un desafío para la seguridad de futuras misiones tripuladas.