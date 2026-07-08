Los tres sanjuaninos que murieron en el ARA San Juan: la historia de Ricardo Alfaro, Cayetano Vargas y Renzo Silva

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Las familias de loos 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, tres de ellos sanjuaninos, hundido en 2017, encontraron algo de paz luego de finalizar el juicio para determinar responsabilidad por el incidente que conmocionó al país

El 15 de noviembre de 2017, la Armada perdió la posición del navío con 44 marinos, tras el contacto establecido a las 7.30 de la mañana. La última posición conocida fue en el área de operaciones del Golfo San Jorge, a 240 millas náuticas (a 432 kilómetros de la costa), al sudoeste de la Península Valdés. Recién un año después, el 17 de noviembre de 2018, la empresa privada Ocean Infinity informó el hallazgo del submarino, muy cerca del punto de último contacto y a 907 metros de profundidad.

LOS SANJUANINOS QUE SE LLEVÓ EL ARA SAN JUAN Los tres sanjuaninos partieron muy jóvenes para alistarse en la Marina, con el sueño de ser militares y defender la soberanía. Ingresaron a la Escuela Naval Militar también con el objetivo de buscar un mejor futuro personal. En el camino descubrieron que amaban su trabajo. Se esforzaron durante muchos años y formaron sus familias lejos de la provincia que los vio nacer. Y justamente fue en pleno viaje militar que fueron cruzados por la tragedia. A los marinos sanjuaninos los definieron como buenas personas, responsables y apasionados por su uniforme.

RICARDO ALFARO - 37 AÑOS Fue el primer sanjuanino identificado como parte de la tripulación del ARA San Juan. Hasta que se fue a la Marina vivió en el Barrio Aramburu, en Rivadavia. Ricardo se casó con Andrea Mereles y tuvo dos hijos. Formó su hogar en Mar del Plata y desde hacía 4 años estaba embarcado en el submarino. Este era suúltimo año. Llegó a ser Suboficial Segundo y tenía a cargo la cocina del ARA San Juan.

CAYETANO VARGAS - 45 AÑOS El segundo sanjuanino identificado como parte del submarino. Él pasó más de la mitad de su vida en Mar del Plata donde se casó y tuvo dos hijos. En un primer momento se dijo que el hombre es oriundo de Angaco, pero una prima suya comentó que nació en San Martín y que ahí pasó parte de su infancia. Partió de San Juan hace varios años, calculan que cuando tenía 20 años, y llegó al rango de Suboficial Segundo.