ARA San Juan: condenaron a un ex capitán del navío y absolvieron a tres imputados por el hundimiento que se cobró la vida de tres sanjuaninos y otros 41 tripulantes

Casi nueve años después del hundimiento del submarino ARA San Juan , la Justicia dictó la primera sentencia por una de las mayores tragedias de la historia naval argentina.

El juicio por el ARA San Juan entra en su etapa final: el veredicto podría dictarse esta semana

Los tres sanjuaninos que murieron en el ARA San Juan: la historia de Ricardo Alfaro, Cayetano Vargas y Renzo Silva

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz condenó este miércoles al ex capitán de navío Claudio Villamide a tres años de prisión en suspenso , mientras que absolvió a los otros tres militares que llegaron al juicio .

El fallo volvió a poner en primer plano el dolor de las familias de los 44 tripulantes fallecidos, entre ellos los sanjuaninos Ricardo Gabriel Alfaro, Cayetano Vargas y Renzo David Martín Silva .

Por mayoría, los jueces consideraron a Villamide, quien se desempeñaba como comandante de la Fuerza de Submarinos al momento del hecho, responsable de los delitos de estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes e incumplimiento de los deberes de funcionario público , en línea con lo solicitado por la fiscalía.

En cambio, el tribunal integrado por Gabriel Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Giménez resolvió absolver por unanimidad al contralmirante Luis López Mazzeo, al capitán de navío Héctor Alonso y al capitán de fragata Héctor Correa.

La sentencia puso fin a un juicio oral que comenzó el 3 de marzo y que se extendió durante más de 30 audiencias, en las que declararon especialistas en submarinos, excomandantes de la Armada, oficiales retirados y otros expertos.

El eje del proceso judicial

Los fundamentos del fallo se conocerán en las próximas semanas, cuando el tribunal dé a conocer los argumentos completos de la decisión. A partir de ese momento, tanto la fiscalía como las defensas podrán presentar apelaciones.

Uno de los puntos centrales será establecer el nexo entre los incumplimientos atribuidos a Villamide y el desenlace del ARA San Juan, cuya secuencia exacta —desde la pérdida de control del submarino hasta su implosión en el fondo del Atlántico Sur— continúa siendo objeto de análisis técnico.

Durante el debate oral se examinó el estado operativo del submarino antes de su última misión, que incluía tareas de adiestramiento y patrullaje del mar argentino. Los jueces analizaron documentación técnica, informes sobre el mantenimiento del buque y las pruebas pendientes que tenía la embarcación para determinar si esas condiciones comprometían su seguridad.

La responsabilidad atribuida a Villamide

El ahora condenado ya había sido separado de la Armada tras un proceso disciplinario interno. Entre los principales cuestionamientos figuró no haber ordenado al comandante del submarino, Pedro Fernández, regresar a puerto navegando en superficie luego de que se reportara un incidente en el tanque de baterías durante la navegación.

Ese punto fue considerado una de las decisiones clave analizadas durante el juicio para establecer si existieron responsabilidades en la cadena de mando antes del hundimiento ocurrido el 15 de noviembre de 2017.

El recuerdo de los tres sanjuaninos

La tragedia del ARA San Juan conmocionó a todo el país y golpeó especialmente a San Juan, que perdió a tres de sus hijos en la misión.

Los suboficiales Ricardo Gabriel Alfaro, Cayetano Vargas y Renzo David Martín Silva integraban la tripulación del submarino y fallecieron junto a otros 41 marinos cuando la nave desapareció en el Atlántico Sur.

La sentencia representa un nuevo capítulo en la búsqueda de respuestas para los familiares de las víctimas, quienes durante años reclamaron justicia y el esclarecimiento de las responsabilidades por el hundimiento que marcó para siempre la historia de la Armada Argentina.