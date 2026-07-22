El futuro de la Selección Argentina: los amistosos confirmados y la duda por la Finalissima

La Selección argentina ya dejó atrás el Mundial 2026 y ahora comienza una nueva etapa marcada por el descanso del plantel, la definición del futuro de Lionel Scaloni y la planificación de los próximos compromisos internacionales.

Habló Scaloni sobre lo que pasó en el vestuario de Argentina antes de la final

Tras la final ante España, la Albiceleste permanecerá más de dos meses sin competencia oficial. El regreso a la actividad está previsto para la próxima fecha FIFA de septiembre , aunque la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) todavía no confirmó los rivales, las sedes ni los horarios de los amistosos que disputará el equipo.

La próxima ventana internacional comenzará el 21 de septiembre y se extenderá hasta el 6 de octubre . Durante ese período, el seleccionado disputará dos partidos amistosos que servirán como punto de partida para el nuevo ciclo, aunque todavía resta conocer quiénes serán los rivales.

Hasta entonces, los futbolistas disfrutarán de un período de vacaciones luego del intenso desgaste que significó la Copa del Mundo.

Uno de los temas que concentra toda la atención es la continuidad de Lionel Scaloni al frente de la Selección.

Según informó TyC Sports, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, mantendrá una reunión con el entrenador durante la próxima fecha FIFA. El encuentro no será inmediato, ya que ambas partes priorizarán unos días de descanso antes de analizar el futuro del proyecto.

La charla está prevista para desarrollarse entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, cuando la Selección vuelva a reunirse para disputar los amistosos internacionales. Allí se buscará definir si el ciclo de Scaloni continuará más allá de diciembre.

La Finalissima ante España, el gran desafío que aparece en el horizonte

Más allá de los amistosos, el gran objetivo que asoma en el calendario es la Finalissima frente a España.

El partido enfrentará al campeón de la Copa América con el ganador de la Eurocopa y promete convertirse en uno de los grandes eventos del fútbol internacional tras el Mundial 2026.

Si bien todavía no existe una fecha oficial para el encuentro, tanto en Argentina como en España hay una enorme expectativa por un nuevo cruce entre dos de las selecciones más fuertes del mundo, apenas unos meses después de la final mundialista.