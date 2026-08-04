Necroturismo teatralizado: nueva edición este 8 de agosto en el Cementerio de la Capital

Una nueva edición del "Necroturismo Teatralizado", una novedosa propuesta de turismo cultural y patrimonial que invita a vecinos y visitantes a descubrir la historia sanjuanina mediante un recorrido escénico por el Cementerio de la Capital.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan continúa consolidando su exitosa propuesta de turismo cultural y patrimonial. Este próximo 8 de agosto se llevará a cabo un nuevo circuito de necroturismo teatralizado, una experiencia única que combina arte escénico, divulgación histórica y la puesta en valor del patrimonio local.

La propuesta se enmarcó en las tendencias internacionales del denominado turismo necrológico o necroturismo, una modalidad que promueve la puesta en valor de cementerios históricos como espacios de memoria, patrimonio y cultura. El recorrido cuenta con la participación de guías turísticos de la Dirección de Turismo, quienes acompañan al público aportando contexto histórico, información patrimonial y una mirada especializada que enriquece la experiencia de los visitantes.

En este contexto, "Necroturismo Teatralizado" constituye una experiencia pionera en la provincia, al convertirse en la primera iniciativa de estas características desarrollada en territorio sanjuanino.