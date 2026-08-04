    • 4 de agosto de 2026 - 06:44

    Necroturismo teatralizado: nueva edición este 8 de agosto en el Cementerio de la Capital

    Una nueva edición del "Necroturismo Teatralizado", una novedosa propuesta de turismo cultural y patrimonial que invita a vecinos y visitantes a descubrir la historia sanjuanina mediante un recorrido escénico por el Cementerio de la Capital.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Municipalidad de la Ciudad de San Juan continúa consolidando su exitosa propuesta de turismo cultural y patrimonial. Este próximo 8 de agosto se llevará a cabo un nuevo circuito de necroturismo teatralizado, una experiencia única que combina arte escénico, divulgación histórica y la puesta en valor del patrimonio local.

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    La propuesta se enmarcó en las tendencias internacionales del denominado turismo necrológico o necroturismo, una modalidad que promueve la puesta en valor de cementerios históricos como espacios de memoria, patrimonio y cultura. El recorrido cuenta con la participación de guías turísticos de la Dirección de Turismo, quienes acompañan al público aportando contexto histórico, información patrimonial y una mirada especializada que enriquece la experiencia de los visitantes.

    En este contexto, "Necroturismo Teatralizado" constituye una experiencia pionera en la provincia, al convertirse en la primera iniciativa de estas características desarrollada en territorio sanjuanino.

    La iniciativa es el resultado del trabajo articulado entre la Dirección de Turismo de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan y la productora artística Minerva SJ, poniendo en valor la construcción colectiva entre los sectores del turismo, la cultura y las artes escénicas.

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