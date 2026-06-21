El Teatro del Bicentenario celebra sus 10 años con "Danza en el Hall"

En el marco de las celebraciones por su décimo aniversario, el Teatro del Bicentenario lanzará 'Danza en el Hall', un proyecto artístico que busca poner en valor el talento local . El primer encuentro de este ciclo se llevará a cabo el próximo sábado 27 de junio .

Esta propuesta, con entrada libre y gratuita , invita a toda la comunidad a compartir, descubrir y celebrar la enorme diversidad del quehacer local en el ámbito de la danza. Durante tres horas consecutivas, el hall principal del complejo se convertirá en punto de encuentro entre artistas y público , permitiendo recorrer múltiples universos estéticos en un entorno cercano y dinámico.

Victoria Balanza, directora del Programa de formación en Danza del Teatro del Bicentenario, detalló el espíritu integrador y la trastienda de la convocatoria. " Van a ser tres encuentros en total, que se abrieron por convocatoria, destinados a compañías, bailarines independientes, grupos, instituciones, para reponer piezas ya estrenadas ", explicó, y destacó la respuesta a la convocatoria, que superó las expectativas. De este modo, aseguró no solo un debut con una cartelera variada, sino que también permite pensar el ciclo a futuro.

En esta primera instancia, los organizadores lograron incluir todas las propuestas presentadas, distribuyéndolas en tres encuentros. " No hubo selección, no quedó nadie afuera. Le hicimos espacio a todos los proyectos que cumplían con las características necesarias , en cuanto a que debía ser una obra ya estrenada y para que pudiera adaptarse a este espacio también", afirmó Balanza.

Para este primer encuentro, el público podrá disfrutar de las intervenciones de bailarines del Programa de danza del TB, Instituto Andalucía, Ballet Indira San Juan, Estudio Bellart, Instituto Acapella, Vórtex (cuerpos en el aire), Compañía Clave, Compañía Flamenca Canela y Fuego, Alma Cuyana, BM estudio de Danzas y el Dúo Terruño.

"Dentro de estos 10 años del Teatro del Bicentenario, es una hermosa instancia poder encontrarnos ahí todos lo que hacemos danza, los que formamos a bailarines, los que tenemos coreografías que compartir con la comunidad; encontrarnos en este espacio que es para danza", manifestó con entusiasmo la directora.

Danza en el Hall: de ciclo local a festival nacional

Lejos de agotarse en tres encuentros, los organizadores proyectan a "Danza en el Hall" como la piedra angular de una transformación a largo plazo. "Es un espacio que estamos habilitando este año y que ojalá se pueda sostener; que esto que hoy serán tres encuentros se transforme en un festival de danza que pueda involucrar a gente de afuera, que se pueda abrir nacionalmente", confesó Balanza. Y agregó: "A futuro nos gustaría que no solo sea para mostrar coreografías, sino que también sea formativo; que puedan venir espectáculos de afuera pero también maestros… Pensando en grande, que sean varios días de danza todo el tiempo, transcurriendo en los distintos espacios del Teatro del Bicentenario, con diferentes propuestas”, concluyó Balanza, no sin invitar a toda la comunidad a sumarse a esta primera entrega de “Danza en el Hall”.

La cita en el Teatro del Bicentenario

Danza en el Hall