Un intendente sanjuanino inauguró ¡un horno de barro! y lo liquidaron en las redes pidiéndole pavimento y luz

El posteo fue hecho hace unos días. Los detalles

Este es el horno inaugurado por Castro. Foto: captura

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Un intendente sanjuanino decidió divulgar en sus redes sociales que construyó un horno de barro para que lo utilice una comuna.

Se trata de José Castro, jefe comunal de Angaco, que le hizo a los vecinos un horno para que lo use la comunidad de El Alamito, distante de la villa cabecera del departamento. Según el mandamás del municipio, fue a pedido de los vecinos.

José Castro, intendente de Angaco. Incluso en sus redes, Castro se muestra comprando los ingredientes para que hagan pizzas y disfruten de los partidos del Mundial de Fútbol.

Si bien el posteo tuvo aplausos y agradecimientos, muchos de ellos le reclamaron obras de fondo para la zona, como iluminación y pavimento.

EL POSTEO DE CASTRO