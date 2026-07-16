    • 16 de julio de 2026 - 11:39

    Un intendente sanjuanino inauguró ¡un horno de barro! y lo liquidaron en las redes pidiéndole pavimento y luz

    El posteo fue hecho hace unos días. Los detalles

    Este es el horno inaugurado por Castro. Foto: captura

    Este es el horno inaugurado por Castro. Foto: captura

    Foto:

    Un intendente sanjuanino decidió divulgar en sus redes sociales que construyó un horno de barro para que lo utilice una comuna.

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    Se trata de José Castro, jefe comunal de Angaco, que le hizo a los vecinos un horno para que lo use la comunidad de El Alamito, distante de la villa cabecera del departamento. Según el mandamás del municipio, fue a pedido de los vecinos.

    Jos&eacute; Castro, intendente de Angaco.

    José Castro, intendente de Angaco.

    Incluso en sus redes, Castro se muestra comprando los ingredientes para que hagan pizzas y disfruten de los partidos del Mundial de Fútbol.

    Si bien el posteo tuvo aplausos y agradecimientos, muchos de ellos le reclamaron obras de fondo para la zona, como iluminación y pavimento.

    EL POSTEO DE CASTRO

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