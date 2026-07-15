El bloquismo tantea a un expresidente del Foro de Abogados como candidato en Capital

El presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda, confirmó que existen conversaciones y destacó la trayectoria del abogado. De todas formas, aclaró que la propuesta será debatida formalmente dentro de la estructura partidaria.

El armado político para la intendencia de la Ciudad de San Juan comenzó a mostrar sus primeras cartas. En declaraciones recientes, el presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda, se refirió a la posibilidad de que Franco Montes, expresidente del Foro de Abogados de la provincia, encabece la propuesta del partido para competir por la intendencia de la Capital.

Rueda confirmó que se han mantenido conversaciones previas con Montes, potenciadas por el perfil público que este construyó durante su gestión al frente de la entidad que nuclea a los profesionales del derecho.

"Hemos tenido charlas anteriores, más que nada por su rol que cumplía en el Foro de Abogados en su momento. Él es dirigente de Capital, ya fue candidato, y algunos cercanos a él lo están viendo como una posibilidad para que compita o lleve una opción", señaló el titular del bloquismo en Radio Colón.

El líder bloquista destacó la pertenencia de Montes al partido y su perfil técnico y político para asumir el desafío en el principal distrito electoral de la provincia. "Es un afiliado de toda la vida. En lo personal tengo una muy buena relación, me parece un dirigente joven, con muchas ideas y con muchas ganas", remarcó.

A pesar del respaldo implícito, Rueda se mostró cauteloso respecto a definiciones apresuradas y enfatizó que la postulación debe seguir los canales institucionales de la fuerza política. El partido prevé invitar formalmente a Montes a participar activamente del armado en el distrito. La propuesta será planteada y analizada por las autoridades del partido y la militancia de la Capital.