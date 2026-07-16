El Senado avaló la continuidad de Rago Gallo como juez federal de San Juan por cinco años más

El Senado de la Nación aprobó este jueves 29 pliegos judiciales y dio un nuevo paso en el proceso de cobertura de vacantes impulsado por el Gobierno nacional. Entre ellos quedó ratificada la continuidad del juez federal de San Juan, Leopoldo Rago Gallo , quien podrá permanecer en funciones durante cinco años más.

Orrego visitó Frutandina, una de las principales exportadoras de pasas de San Juan

Milei en la Bolsa: "Voy a ser reeelecto y se vienen 100 años de liberalismo"

La decisión era determinante para el futuro del magistrado, ya que en agosto cumplirá 75 años, edad límite prevista por la Constitución Nacional para el ejercicio del cargo. A partir de ese momento, la permanencia sólo es posible mediante un nuevo nombramiento impulsado por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Senado con el voto favorable de los dos tercios de los legisladores presentes.

Con el aval de la Cámara alta, Rago Gallo quedó habilitado para continuar al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de San Juan hasta cumplir un nuevo período de cinco años.

El magistrado había recibido previamente el respaldo del presidente Javier Milei , quien elevó su pliego al Senado para cumplir con el procedimiento previsto en el artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional.

El pedido de continuidad de Rago Gallo había tomado estado público el pasado 24 de abril , cuando el Gobierno nacional oficializó el envío de su pliego junto con otros nombramientos judiciales.

La Constitución establece que los jueces federales que alcanzan los 75 años pueden permanecer en funciones por períodos de cinco años, renovables, siempre que el Presidente de la Nación los proponga nuevamente y el Senado otorgue el acuerdo correspondiente con una mayoría especial.

Con la aprobación de este jueves, el magistrado cumplió el último requisito constitucional para continuar desempeñándose como juez federal.

Más de tres décadas en el Juzgado Federal

Leopoldo Rago Gallo asumió como juez federal de San Juan en 1993, cargo que ocupa desde hace más de tres décadas y desde el cual intervino en algunas de las causas judiciales más relevantes de la provincia.

Durante su gestión tuvo participación en investigaciones vinculadas a delitos complejos, narcotráfico, corrupción, causas electorales y procesos de lesa humanidad, además de otros expedientes de competencia federal que marcaron la agenda judicial sanjuanina.