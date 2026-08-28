    • 28 de agosto de 2026 - 20:27

    Estados Unidos amenaza con quitar su apoyo al Reino Unido en el reclamo por Malvinas

    La Casa Blanca elevó la presión sobre el gobierno británico y dejó abierta la posibilidad de retirar su respaldo a la posición de Londres.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En un sorpresivo e histórico giro diplomático, Estados Unidos elevó la presión al Reino Unido y amenazó abiertamente con revisar su respaldo a la postura británica sobre la soberanía de las Islas Malvinas. La advertencia, que sacude el escenario geopolítico global, coloca nuevamente el conflicto del Atlántico Sur en el centro de la agenda internacional y abre una ventana favorable para el histórico reclamo argentino.

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    Una advertencia directa en el tablero global

    Según revelaron altos funcionarios diplomáticos a la prensa internacional, la administración estadounidense contempla no descartar ninguna opción respecto a su política exterior en el Atlántico Sur si el gobierno británico no cumple con ciertos compromisos estratégicos globales, entre los que destacan metas de gasto militar e infraestructura.

    Hasta el momento, Washington mantenía una posición neutra en el discurso formal pero respaldaba operativamente la postura del control británico en el archipiélago. Sin embargo, este llamado de atención desde la Casa Blanca hacia Downing Street marca una de las fisuras diplomáticas más severas de los últimos años entre ambos aliados históricos.

    El impacto del eventual cambio para la Argentina

    De concretarse este cambio en la postura diplomática de EE. UU., la causa por la soberanía de las Islas Malvinas obtendría un impulso sin precedentes. La pérdida del apoyo expreso o implícito de Washington dejaría al Reino Unido con un menor margen de maniobra en los foros internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fortaleciendo la posición de la Cancillería argentina para exigir el cumplimiento de la Resolución 2065, que insta a ambas naciones a sentarse a negociar.

    Aunque la medida se encuentra en una fase de intercambio y presión dentro de las tensiones bilaterales entre Washington y Londres, en Argentina la noticia es seguida con suma atención por el impacto directo que tendría en la geopolítica de la región.

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