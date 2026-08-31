    • 31 de agosto de 2026 - 16:30

    A 29 años de la tragedia: la noche en que París perdió a Lady Di tras una persecución de paparazzi

    A 29 años del trágico accidente en el Puente del Alma de París, la historia de la "Princesa del Pueblo" sigue conmoviendo al mundo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A casi tres décadas de aquel fatídico 31 de agosto de 1997, el mundo recuerda la muerte de la princesa Diana, un acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia de la realeza británica y en los límites del periodismo de espectáculos. El choque en el túnel del Puente del Alma, en París, sigue resonando como uno de los episodios más trágicos del siglo XX.

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    Aquella madrugada, la "Princesa del Pueblo" intentaba escapar del asedio implacable de los fotógrafos tras salir del Hotel Ritz junto a Dodi Al-Fayed. El Mercedes-Benz en el que viajaban era perseguido a más de 100 kilómetros por hora por motocicletas de paparazzis que buscaban la imagen exclusiva. El desenlace fatal se produjo cuando el vehículo colisionó contra una de las columnas de contención del túnel parisino.

    Entre la velocidad y el acoso mediático

    Las pericias judiciales determinaron posteriormente que, además de la altísima velocidad y la presión constante de la prensa, el conductor Henri Paul —quien falleció en el acto al igual que Al-Fayed— manejaba con alcohol en sangre y medicamentos. Diana, gravemente herida, fue trasladada al Hospital Pitié-Salpêtrière, donde se constató su fallecimiento horas más tarde, desatando una ola mundial de conmoción y dolor sin precedentes.

    La investigación judicial francesa, cerrada en 1999, concluyó que el accidente fue consecuencia de la conducción a alta velocidad bajo los efectos del alcohol y los medicamentos.

    Los análisis toxicológicos revelaron que Paul tenía 1,74 gramos de alcohol por litro de sangre, más del triple del límite legal en Francia, según recoge el informe oficial. Además, su sangre contenía fluoxetina —comercializada como Prozac— y tiapride, un fármaco usado para tratar la dependencia al alcohol, cuya combinación agravó su estado. El informe señaló que tanto Diana como Dodi habrían sobrevivido de haber llevado el cinturón puesto. El Fiat Uno blanco nunca fue identificado.

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