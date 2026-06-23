    • 23 de junio de 2026 - 19:55

    El cráneo hallado en Punta Negra pertenece a una mujer y descartan que haya muerto de forma violenta

    La Justicia determinó que los restos encontrados en el dique de Ullum corresponden a una mujer de entre 60 y 80 años que falleció hace entre uno y cinco años.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La investigación por el hallazgo de un cráneo humano en el Dique Punta Negra sumó avances en las últimas horas. Fuentes vinculadas a la causa confirmaron que los restos pertenecen a una mujer que tenía entre 60 y 80 años al momento de su fallecimiento y que la muerte se habría producido entre uno y cinco años atrás.

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    Según los estudios preliminares, los investigadores descartan, en principio, que la mujer haya sido víctima de una muerte violenta. Por el contrario, una de las hipótesis que gana fuerza es que el cráneo habría sido retirado de un cementerio por una persona aún no identificada y posteriormente abandonado en las inmediaciones de Punta Negra.

    Con el objetivo de avanzar en la identificación, los especialistas extrajeron muestras genéticas y preservaron el perfil de ADN. La medida permitirá realizar futuras comparaciones en caso de que surja alguna investigación relacionada con personas desaparecidas o se obtengan nuevos elementos de prueba.

    Además, la pesquisa incluye estudios complementarios a cargo de un entomólogo forense, quien analiza larvas y otros indicios biológicos encontrados junto a los restos. Estos exámenes podrían aportar información clave para precisar la data de muerte.

    Fuentes judiciales indicaron que, si los estudios realizados en San Juan no arrojan resultados concluyentes, existe la posibilidad de remitir las muestras a laboratorios especializados de Córdoba para la realización de análisis más avanzados.

    La identificación de la mujer aparece como el principal desafío de la investigación. Mientras continúan las pericias, los investigadores intentan reunir todos los elementos posibles para determinar el origen de los restos y esclarecer las circunstancias que derivaron en su aparición en una de las zonas más visitadas del dique Punta Negra.

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