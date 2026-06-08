Misterio en Punta Negra: hallaron un cráneo humano y buscan determinar su origen

Un inquietante hallazgo movilizó este domingo a la Justicia sanjuanina. Un cráneo humano fue encontrado en las inmediaciones del dique Punta Negra y el caso ya es investigado por la Unidad Fiscal de Delitos Especiales .

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Según las primeras informaciones, el elemento óseo fue hallado en la zona del embarcadero por una de las personas que trabaja en el lugar. De acuerdo con los datos preliminares, el cráneo no se encontraba enterrado ni dentro de un pozo, sino que habría estado a simple vista, aparentemente colocado en ese sector.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el sábado no había registros de que el cráneo estuviera en ese sitio , por lo que se intenta determinar cómo llegó hasta allí y desde cuándo se encontraba en el lugar.

La causa quedó bajo la órbita de la UFI Delitos Especiales, a cargo del fiscal Roberto Ginsberg, quien ordenó las primeras medidas para esclarecer el hecho y establecer si los restos tienen relación con alguna investigación previa o si se trata de un caso distinto.

Por el momento, desde la Fiscalía no brindaron información adicional sobre el estado de conservación de los restos ni sobre posibles identificaciones. Los peritajes forenses serán clave para determinar la antigüedad del cráneo y avanzar en la reconstrucción de las circunstancias que rodean su aparición.