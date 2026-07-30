Quién era la joven enfermera que murió en un trágico accidente

La ciudad bonaerense de Tres Arroyos atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Maite Otaegui , una árbitra de fútbol de 24 años que falleció este martes como consecuencia de las graves heridas sufridas en un accidente de tránsito.

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La joven viajaba como acompañante en un Chevrolet Astra que, por motivos que todavía son materia de investigación, rozó un camión de reparto estacionado y luego terminó chocando contra un árbol ubicado sobre la rambla central de la avenida Constituyentes.

El siniestro ocurrió cuando el vehículo se dirigía hacia el centro de Tres Arroyos. Tras el roce con el camión, el conductor perdió el control del auto, que se desvió de su trayectoria, giró sobre sí mismo e impactó con violencia contra un árbol.

Personal de emergencias asistió a Otaegui en el lugar y la trasladó de urgencia al Hospital Municipal de Tres Arroyos. Sin embargo, horas más tarde los médicos confirmaron que había muerto debido a la gravedad de las lesiones.

Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente qué provocó la maniobra ni dieron detalles sobre el estado de salud del conductor.

Quién era Maite Otaegui

Otaegui desarrollaba una reconocida carrera dentro del arbitraje regional. Había comenzado en 2019 en la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol y, con el paso de los años, fue sumando designaciones en distintas categorías hasta convertirse en árbitra principal de torneos locales.

Entre junio de 2024 y junio de 2025 también dirigió encuentros organizados por el Consejo Federal y la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana. De hecho, el último fin de semana había sido designada para partidos de Primera y Segunda División.

Uno de los momentos más destacados de su trayectoria ocurrió en 2022, cuando integró junto a Maylén Vázquez y Jessica Marín la primera terna arbitral conformada íntegramente por mujeres en un partido de la máxima categoría de la Liga Regional Tresarroyense.

Además de su pasión por el fútbol, durante 2025 había cumplido otro objetivo personal al recibirse de enfermera, profesión que también ejercía. Su fallecimiento generó una profunda conmoción entre familiares, colegas y toda la comunidad deportiva de Tres Arroyos.