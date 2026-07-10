    • 10 de julio de 2026 - 12:58

    Un hombre armado con una herramienta ingresó a la concentración de Inglaterra

    El incidente ocurrió en la previa del duelo de cuartos de final ante Noruega y reavivó las preocupaciones por la seguridad en el Mundial.

    Una persona armada con una llave inglesa ingresó a la concentración de Inglaterra.

    Una persona armada con una llave inglesa ingresó a la concentración de Inglaterra.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La selección de Inglaterra vivió horas de tensión en la previa de los cuartos de final del Mundial 2026 luego de que un hombre armado con una llave inglesa ingresara a una de las sedes utilizadas por la delegación en Kansas City. El sospechoso fue reducido y detenido por la Policía sin que se registraran heridos ni amenazas directas contra los jugadores o el cuerpo técnico.

    Leé además

    Letra de La cuarta estrella, el nuevo hit de la Selección argentina:

    Letra de "La cuarta estrella", el nuevo hit de la Selección argentina
    La selección de Suiza sigue de cerca la evolución física de Johan Manzambi, una de sus grandes figuras.

    Alerta en Suiza: Johan Manzambi es duda ante Argentina por una lesión en la rodilla

    El episodio ocurrió en el centro de prensa KC Parks, ubicado a pocos metros del complejo de entrenamiento de Inglaterra en Swope Soccer Village. Según informó el diario británico Daily Mail, el hombre ingresó al lugar con una llave inglesa en la mano, elevando la voz y mostrando un comportamiento alterado.

    En el interior del edificio se encontraban trabajadores de la Federación Inglesa de Fútbol (FA), periodistas y miembros del staff de la selección. Además, el entrenador Thomas Tuchel, su asistente Anthony Barry y varios futbolistas se preparaban para brindar una conferencia de prensa.

    De acuerdo con el medio británico, el intruso fue interceptado rápidamente, desarmado y retirado del lugar antes de que pudiera generar una situación de mayor riesgo. Al escuchar las sirenas policiales intentó escapar, aunque fue detenido poco después por efectivos de la Policía de Kansas City.

    Las autoridades locales no informaron sobre amenazas concretas contra la delegación inglesa ni indicaron que existiera un peligro mayor. Sin embargo, el hecho volvió a poner el foco sobre los protocolos de seguridad implementados durante la Copa del Mundo.

    A pesar del incidente, la actividad del seleccionado no sufrió modificaciones. Inglaterra mantuvo su agenda y tiene previsto viajar a Miami para disputar el encuentro frente a Noruega por los cuartos de final del torneo.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Entrenamiento Selección Argentina.

    La Selección argentina realiza su última práctica antes del duelo con Suiza y Scaloni hablará en conferencia

    España - Bélgica.

    Agenda del Mundial: España y Bélgica, los protagonistas de la segunda jornada de cuartos de final

    preocupacion en francia: mbappe pidio el cambio por una molestia y encendio las alarmas en el mundial 2026

    Preocupación en Francia: Mbappé pidió el cambio por una molestia y encendió las alarmas en el Mundial 2026

    mundial 2026: quien es joao pinheiro, el arbitro que dirigira argentina vs. suiza y llega envuelto en una polemica

    Mundial 2026: quién es João Pinheiro, el árbitro que dirigirá Argentina vs. Suiza y llega envuelto en una polémica