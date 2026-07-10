Un hombre armado con una herramienta ingresó a la concentración de Inglaterra

El incidente ocurrió en la previa del duelo de cuartos de final ante Noruega y reavivó las preocupaciones por la seguridad en el Mundial.

Una persona armada con una llave inglesa ingresó a la concentración de Inglaterra.

La selección de Inglaterra vivió horas de tensión en la previa de los cuartos de final del Mundial 2026 luego de que un hombre armado con una llave inglesa ingresara a una de las sedes utilizadas por la delegación en Kansas City. El sospechoso fue reducido y detenido por la Policía sin que se registraran heridos ni amenazas directas contra los jugadores o el cuerpo técnico.

El episodio ocurrió en el centro de prensa KC Parks, ubicado a pocos metros del complejo de entrenamiento de Inglaterra en Swope Soccer Village. Según informó el diario británico Daily Mail, el hombre ingresó al lugar con una llave inglesa en la mano, elevando la voz y mostrando un comportamiento alterado.

En el interior del edificio se encontraban trabajadores de la Federación Inglesa de Fútbol (FA), periodistas y miembros del staff de la selección. Además, el entrenador Thomas Tuchel, su asistente Anthony Barry y varios futbolistas se preparaban para brindar una conferencia de prensa.

De acuerdo con el medio británico, el intruso fue interceptado rápidamente, desarmado y retirado del lugar antes de que pudiera generar una situación de mayor riesgo. Al escuchar las sirenas policiales intentó escapar, aunque fue detenido poco después por efectivos de la Policía de Kansas City.

Las autoridades locales no informaron sobre amenazas concretas contra la delegación inglesa ni indicaron que existiera un peligro mayor. Sin embargo, el hecho volvió a poner el foco sobre los protocolos de seguridad implementados durante la Copa del Mundo.