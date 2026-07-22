    • 22 de julio de 2026 - 11:29

    Rodrigo De Paul y Tini Stoessel: el padre de él respondió sobre el casamiento

    El padre de Rodrigo De Paul reveló detalles sobre la relación de su hijo con Tini Stoessel.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Rodrigo De Paul y Tini Stoessel son una de las parejas más queridas de la Selección Argentina. El futbolista del Inter Miami y la cantante llevan juntos varios años, con un distanciamiento en el medio, pero siempre apoyándose mutuamente en todo. Ahora se reveló la noticia sobre ambos que deja a todos sorprendidos.

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    Si bien nunca volvieron a oficializar su noviazgo, las fotos de De Paul y Tini juntos fueron apareciendo solas y con total naturalidad. Así sus fanáticos se dieron cuenta que lo de ellos iba en serio y querían apostar nuevamente por su relación. Además, por si fuera poco, se habló muchísimo del casamiento entre los dos.

    Rodrigo De Paul y Tini Stoessel: lo que nadie sabía

    Fue el padre de De Paul, Roberto, quien habló acerca de la relación que tiene su hijo con la cantante. En diálogo con Moria Casán en su programa de El Trece, este fue consultado por cómo veía a la joven, qué le parecía la pareja que hace con el futbolista y cómo se llevan entre ellos. Además, también le consultó por el supuesto casamiento.

    Tini Stoessel y su relaci&oacute;n con Rodrigo De Paul.

    Tini Stoessel y su relación con Rodrigo De Paul.

    "¿Cómo se lleva con Tini? ¿Viene el casamiento? ¿Está contento?", le preguntó Moria Casán a Roberto De Paul. Este, con muchísimo humor, le respondió tratando de evadir la pregunta: "Invitación al casamiento todavía no recibí", lanzó entre risas. Sin duda no es algo que él vaya a confirmar, pero se habla muchísimo de la boda entre los dos famosos.

    "La conozco, es muy compañera de Rodrigo, muy tierna, muy amable, muy agradable", soltó el padre de De Paul acerca de cómo es Tini Stoessel en su rol de nuera y como novia de su hijo. La misma se muestra tal como es en sus redes sociales y sin duda la quieren mucho en la familia. Roberto, además, le tiró flores a la cantante.

    "Rodrigo se apoya mucho en Tini, charlan mucho, se apoyan mucho. Son muy compañeros. La veo muy centrada, es un 10", lanzó el padre de De Paul acerca del vínculo que tiene el futbolista con la cantante. Ambos siempre se muestran muy unidos en redes sociales y sus fanáticos enloquecen con las fotos que suben juntos.

    Cuándo se casan Tini y De Paul

    Mucho se habla del supuesto casamiento entre ambos, ya que todo empezó con unas fotos que subió la artista en 2025 donde se encontraba en una playa y todo decorado como si fuese una propuesta de matrimonio. Las versiones que circulan hablan de una fecha: el 18 de diciembre. Justo cuando la Selección Argentina ganó la Copa del Mundo en 2022. Por el momento no hay nada confirmado pero ambos tienen un vínculo que sin duda puede ir hacia el lado de la boda.

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