Venta de vinos al mercado interno: las bodegas sanjuaninas profundizaron su caída, mientras las mendocinas tuvieron un leve repunte

El mercado interno del vino volvió a mostrar señales de debilidad a nivel nacional, con San Juan con númeroS en rojo y Mendoza desmarcándose de la tendencia .

Los datos corresponden al informe mensual del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que además confirma el peso de Mendoza en el negocio: el 91,1% del vino comercializado en el mercado interno durante mayo salió de bodegas mendocinas . San Juan, en tanto, representó apenas el 5,4% de los despachos y registró una fuerte caída interanual.

Durante mayo , las bodegas sanjuaninas despacharon 30.606 hectolitros al mercado interno, lo que implicó una caída interanual del 47,8% .

La baja alcanzó tanto a los vinos sin mención varietal (-41,5%) como a los varietales (-58,8%), además de afectar tanto a los vinos blancos como a los de color.

El acumulado anual también refleja un panorama complejo. Entre enero y mayo, los despachos desde San Juan retrocedieron 54,9% , con caídas superiores al 55% tanto en vinos varietales como en los vinos sin mención varietal.

A diferencia de Mendoza, en San Juan predomina el tetra brik como principal formato de comercialización, con el 65,7% del total, mientras que la botella representa el 32,1%.

Mendoza sostiene el mercado

Durante mayo, Mendoza despachó 518.399 hectolitros al mercado interno, frente a los 515.860 hectolitros del mismo mes de 2025, lo que representó un crecimiento del 0,5%. El dato contrasta con la caída nacional y muestra que la vecina provincia logró sostener su presencia en las góndolas pese al menor consumo.

En el acumulado entre enero y mayo, el desempeño es aún más favorable: las ventas desde Mendoza crecieron 8,3% respecto del mismo período del año anterior, convirtiéndose en la principal provincia vitivinícola con resultados positivos entre las grandes elaboradoras.

El informe muestra además un cambio en la composición de las ventas. Los vinos sin mención varietal crecieron 42,7% en mayo y acumulan una suba del 25% en lo que va del año. En cambio, los vinos varietales retrocedieron 46,8% durante el mes y acumulan una caída del 22,7%, especialmente por la menor salida de varietales tintos. Los vinos blancos, por su parte, aumentaron 35,3% en la comparación interanual de mayo.

Respecto de los envases, casi dos tercios de los despachos mendocinos se realizaron en botella (64,9%), mientras que el tetra brik representó el 32,8% del volumen comercializado.

Un mercado que cambia de perfil

El informe del INV muestra que la retracción del mercado no afectó por igual a todos los segmentos. En mayo crecieron los vinos sin mención varietal (+30,9%), los espumosos (+28,5%) y los vinos blancos (+24,9%), mientras que los varietales registraron una fuerte caída del 47%. También hubo un cambio en los envases, con un crecimiento del tetra brik (+12,9%) y de las latas, que aunque todavía representan una porción muy pequeña del mercado, aumentaron 172% respecto de mayo de 2025.

Así, en un escenario de consumo todavía débil, Mendoza consiguió sostener e incluso ampliar sus despachos al mercado interno, consolidando su liderazgo en la industria vitivinícola argentina. El contraste con San Juan evidencia que la recuperación no es homogénea y que las estrategias comerciales y el perfil de productos están marcando diferencias entre las principales provincias productoras.