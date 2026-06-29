Sarmiento articula acciones para posicionar la producción local en el mercado internacional

Con el objetivo de ampliar la oferta comercial de Sarmiento y posicionarse en el mercado internacional, este martes se llevará a cabo el Primer Encuentro San Juan Exporta en el departamento. Destinado a empresarios de todos los rubros productivos, se pretende acotar las distancias entre el mercado de Estados Unidos y la producción local.

El cobre demandará más ingenieros, geólogos y operarios de los que hoy se forman en San Juan

La Libertad Avanza consolida su armado en San Juan y ya cuenta con sede en Sarmiento

“Estamos trabajando en simplificar el proceso, que los productores sepan sobre la documentación, se preparen para lo que se viene, ya que se están abriendo los mercados y lo que buscamos es tratar de posicionar nuestros productos en el mercado extranjero, en este caso, Estados Unidos” , indicó en diálogo con DIARIO DE CUYO el director de Producción y Medio Ambiente de la Municipalidad de Sarmiento, Jonathan Pérez.

Durante el encuentro se compartirán las herramientas claves para iniciar o fortalecer procesos de exportación; las oportunidades comerciales que actualmente hay en Estados Unidos; todo lo que tiene que ver con aspectos regulatorios fundamentales para reducir riesgos y evitar una mala experiencia; además de testimonios de referentes del sector productivo y minero de la provincia que exportan parte de su producción. Los disertantes en esta oportunidad serán Facundo Ozan Carranza, director regional para Sudamérica de Registrar Corp; Federico Fernández, Ceo de Abstic y representantes productivos de Sarmiento.

La cita está apuntada a productores mineros, olivícolas, de frutos secos y semillas, y de otras actividades productivas que se desarrollan en el departamento. “Lo que se busca es poner en valor la producción de Sarmiento como potencia de la provincia. Tenemos mucho potencial agrícola y minero. Cuando nos proponen esta iniciativa, la aceptamos para poder visibilizar la importancia de Sarmiento” , destacó el funcionario.

Si bien están abiertos a lo que pueda surgir de parte de los productores asistentes, Pérez señaló que sin duda uno de los temas a abordar será la documentación y todos los requisitos legales necesarios para poder ingresar al sistema comercial de Estados Unidos.

Entendiendo que hay probabilidades que los grandes empresarios cuenten con todo en regla, se enfocarán en los medianos y pequeños productores, brindando la asistencia y guía necesaria.

Las experiencias de quienes ya lograron conquistar el mercado estadounidense también será de gran valor durante el encuentro, ya que los testimonios en primera persona buscarán generar espacios de intercambio, poniendo sobre la mesa todas las dudas que puedan tener a la hora de pensar en exportar.

“Lo que buscamos es generar vínculos con personas que tengan otra apertura y llegada al mercado. Uno habla de exportar, el tema es que para nosotros si bien es un anhelo generar mayores vínculos comerciales con cualquier mercado, lo que se busca es ampliar el abanico de oportunidades comerciales con otros países”, sintetizó Pérez.

El encuentro, destinado a representantes del sector productivo se realizará este martes 30 de junio, desde las 9 horas, en el Centro Cultural de Sarmiento, y cuenta con el apoyo de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación; y es organizado en conjunto entre el municipio, Registrar Corp y Abstic.