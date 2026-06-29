Dólar cambio oficial: retoma la senda alcista y acumula en junio la mayor suba mensual en casi un año

El dólar oficial mayorista arranca la semana a la baja pero se mantiene cerca de su nivel más alto en lo que va del año . Este lunes abre a $1.477 pero, el viernes de la semana pasada, pegó un salto de $7,50 hasta los $1.479 para la venta, su valor más elevado desde noviembre de 2025, y acumula una suba superior al 5% durante junio, precisó ambito.com.

A su vez, el dólar minorista del Banco Nación abre en $1.495 para la venta , mientras que el dólar blue opera a $1.515. En tanto, el dólar MEP cotiza cercano a $1.503 y el contado con liquidación (CCL) en los $1.552.

Los analistas coinciden en que detrás del repunte no hay una única explicación, sino una combinación de factores internacionales y domésticos que modificaron la dinámica cambiaria observada durante buena parte del primer semestre.

El principal factor proviene del exterior. El cambio de tono de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), que adoptó una postura más restrictiva sobre la política monetaria , fortaleció al dólar frente a las principales monedas del mundo y generó presiones sobre los mercados emergentes, incluida la Argentina. En las últimas semanas, el dólar estadounidense se apreció frente a monedas de la región como el real brasileño y el peso chileno, un movimiento al que también terminó acoplándose el mercado argentino.

A este escenario internacional se suma un factor estacional. El mercado comienza a transitar el tramo final de la liquidación de la cosecha gruesa, lo que implica un menor ingreso de divisas del complejo agroexportador y, por lo tanto, una reducción de la oferta de dólares en el mercado oficial.

Al mismo tiempo, suele incrementarse la demanda de divisas durante esta época del año por el cobro del medio aguinaldo y la dolarización de excedentes por parte de empresas, inversores y ahorristas.

Los especialistas también consideran que parte del movimiento responde a una corrección natural del tipo de cambio. Tras varios meses con una inflación acumulada de dos dígitos y un dólar prácticamente estable, el mercado comenzó a recomponer el valor de la divisa.

A estos factores se agregan algunos elementos técnicos, como el desarme de posiciones de inversión en pesos, cambios regulatorios que otorgaron mayor flexibilidad a las ALyC para operar en el mercado cambiario y la reaparición de la intervención del Banco Central en el mercado de futuros.

El BCRA sigue comprando reservas pero a menor ritmo

En paralelo, el Banco Central mantuvo su participación compradora en el mercado oficial, aunque a un ritmo más moderado. Durante la semana adquirió unos US$70 millones, por debajo de los niveles registrados en meses anteriores. Al mismo tiempo, las reservas internacionales cerraron con una leve caída hasta los US$47.469 millones, afectadas principalmente por la baja del precio internacional del oro y por la depreciación de algunas monedas que integran la canasta de Derechos Especiales de Giro (DEG).

Con este escenario, el mercado seguirá de cerca la evolución de la oferta de divisas durante el segundo semestre, el comportamiento de la demanda de dólares y las decisiones que adopte el Banco Central para determinar si el reciente repunte constituye un ajuste puntual o el comienzo de una etapa de mayor volatilidad cambiaria.