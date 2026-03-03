La prensa iraní reporta que el hijo de Alí Khamenei fue elegido nuevo líder supremo de Irán

La Asamblea de Expertos de Irán eligió a Mojtaba, el segundo hijo del fallecido líder Ali Khamenei , como nuevo líder supremo iraní, según reportó el medio de oposición iraní Iran International. Mojtaba Khamenei, de 56 años, un clérigo chiita de rango medio , era considerado ampliamente como un posible sucesor.

Tiene fuertes vínculos con la Guardia Revolucionaria , la fuerza paramilitar de Irán, pero nunca había ocupado un cargo público.

Su elección podría resultar incómoda para el estamento religioso chiita, ya que la República Islámica ha criticado durante mucho tiempo el gobierno hereditario que regía en los tiempos del sha, pero Mojtaba se presentaba como la alternativa más lógica ante la crisis desatada tras la muerte de su padre.

Mojtaba es considerado un ultraconservador, al igual que su padre. Entre otras cuestiones, expresó públicamente su apoyo a la represión de los opositores al régimen dentro de Irán y a la adopción de una política militante y agresiva hacia los enemigos externos.

De todas maneras, no tenía demasiada credenciales como clérigo. Hasta ahora, enseñaba teología chiita en un seminario de la ciudad de Qom, centro de la vida religiosa iraní.

Analistas extranjeros lo han descrito previamente como una especie de “guardián” en el círculo de su padre, por lo que en 2019 se le impusieron sanciones estadounidenses. Washington explicó entonces que, aunque no ocupaba un cargo oficial, era un “representante” del Líder Supremo.

Vida temprana y educación de Khamenei

Mojtaba nació en 1969 en la ciudad santa de Mashhad, donde ahora será enterrado su padre. Pasó siete años de su infancia en las ciudades de Sardasht y Mahabad, en el noroeste de Irán, donde curso primaria y secundaria.

Posteriormente se especializó en teología. Entre sus primeros maestros se encontraban su propio padre y el ayatollah Mahmud Hashemi Shahroudi.

En 1999, continuó sus estudios en Qom donde se convirtió en clérigo.

Según The Guardian y el periódico francés Libération, entre otras fuentes, se cree que Mojtaba Khamenei controla grandes activos financieros. Esta acusación fue rechazada por la Asamblea de las Fuerzas de la Línea del Imán, un grupo político iraní liderado por su tío Hadi Khamenei.

En 2004 se casó con Zahra Haddad-Adel. Su primer hijo nació en 2007.

Mojtaba apoyó la candidatura del expresidente conservador Mahmud Ahmadinejad en las controvertidas elecciones presidenciales de 2005 y 2009, y muchos analistas consideran que desempeñó un rol clave en la victoria electoral de Ahmadinejad en 2009.

También se señaló que Mojtaba fue “una figura clave en la represión contra los manifestantes antigubernamentales” de junio de 2009, directamente a cargo del grupo paramilitar Basij.

En una carta abierta, Mehdi Karroubi, candidato presidencial reformista en las elecciones de 2009, acusó a Mojtaba de conspirar para manipular las elecciones a favor de Ahmadinejad, refiriéndose a la interferencia ilegal de “una red”.

Posteriormente, el propio Ahmadinejad acusó a Mojtaba de malversar fondos del tesoro estatal.