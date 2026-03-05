Ataque de Irán con bombas de racimo a Israel activó alarmas en Tel Aviv

Una nueva escalada en Medio Oriente se produjo luego de que Irán atacara a Israel con bombas de racimo , lo que activó las alarmas aéreas en Tel Aviv y Jerusalén durante la madrugada. Los sistemas de defensa israelíes lograron interceptar varios proyectiles, aunque restos de los cohetes provocaron daños materiales en distintos sectores .

Dura advertencia de Israel tras una nueva serie de bombardeos a Teherán: "Estamos decididos a seguir"

Donald Trump dijo que Estados Unidos debe participar en la selección del próximo líder supremo de Irán

El episodio ocurrió en medio de un conflicto regional que se intensificó tras la destrucción de un buque de guerra iraní en el Océano Índico , operación atribuida a la Armada de Estados Unidos . Desde Teherán advirtieron que Washington “lamentará amargamente” el precedente creado .

La ofensiva iraní se produjo mientras Israel respondía con bombardeos sobre objetivos en territorio iraní , además de ataques selectivos en el Líbano contra el grupo Hezbollah , aliado estratégico de Teherán.

Durante la madrugada, las sirenas antiaéreas sonaron en varias ciudades israelíes , obligando a miles de personas a buscar refugio ante el temor de un impacto directo de misiles o cohetes.

Las defensas aéreas israelíes interceptaron varios proyectiles , aunque fragmentos de los sistemas neutralizados cayeron en zonas urbanas , provocando daños materiales en infraestructura y vehículos.

Estados Unidos mantiene su operación militar

En paralelo, el Senado de Estados Unidos rechazó una resolución que buscaba frenar la operación militar denominada “Furia Épica”, impulsada por el presidente Donald Trump contra el régimen iraní.

La votación finalizó con 47 votos a favor de detener la operación y 53 en contra, lo que permitió que la ofensiva militar continúe.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, afirmó que las operaciones militares podrían extenderse durante varias semanas, sin un plazo definido para el final del conflicto.

Impacto global: petróleo y transporte marítimo

La guerra también comenzó a impactar en la economía internacional. Según datos del mercado energético, el precio del petróleo Brent subió cerca del 15% como consecuencia de la incertidumbre en la región.

El conflicto además interrumpió rutas marítimas estratégicas para el transporte de petróleo y gas, lo que generó preocupación en los mercados globales por posibles problemas de abastecimiento energético.

Mientras tanto, los bombardeos y operaciones militares obligaron a aplazar ceremonias oficiales en Irán, previstas para despedir al depuesto líder supremo Ali Khamenei, en medio de un contexto de fuerte tensión regional.