Medio Oriente: aseguran que Putin brinda datos de inteligencia a Irán para atacar bases de Estados Unidos

Rusia está proporcionando a Irán información de localización para atacar a las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente , la primera indicación de que otro gran adversario de Estados Unidos está participando indirectamente en la guerra, según tres funcionarios familiarizados con la inteligencia.

La asistencia, que no se había reportado previamente, indica que el conflicto, que se expande rápidamente, ahora cuenta con uno de los principales competidores nucleares de Estados Unidos, dotado de exquisitas capacidades de inteligencia.

Desde que la guerra comenzó el sábado, Rusia ha transmitido a Irán la ubicación de activos militares estadounidenses , incluidos buques de guerra y aeronaves, dijeron los tres funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del asunto.

La embajada rusa en Washington no respondió a una solicitud de comentarios. Moscú ha pedido el fin de la guerra, a la que calificó de “acto de agresión armada no provocado”.

El alcance de la asistencia de localización de Rusia a Irán no estaba del todo claro . La capacidad propia del ejército iraní para localizar a las fuerzas estadounidenses se ha visto degradada a menos de una semana de iniciar los combates, según los funcionarios.

Seis soldados estadounidenses murieron y varios más resultaron heridos el domingo en Kuwait por un ataque iraní con drones. Irán ha disparado miles de drones de ataque unidireccional y cientos de misiles contra posiciones militares estadounidenses, embajadas y civiles, incluso mientras la campaña conjunta entre estadounidenses e israelíes ha alcanzado más de 2.000 objetivos iraníes —incluidos sitios de misiles balísticos, activos navales y el liderazgo del país.

“El régimen iraní está siendo absolutamente aplastado”, dijo Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, sin comentar sobre alguna ayuda rusa a Irán. “Su capacidad de represalia con misiles balísticos disminuye cada día, su marina está siendo destruida, su capacidad de producción está siendo demolida, y sus proxies apenas presentan resistencia”.

La CIA y el Pentágono declinaron hacer comentarios.