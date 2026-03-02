Becas Progresar 2026: ya abrieron las inscripciones y estos son los requisitos

Las Becas Progresar 2026 abrieron su inscripción para los interesados de todo el país. Gestionado por ANSES, se dirige a jóvenes que quieran terminar la escuela, estudiar una carrera universitaria o terciaria, o capacitarse en oficios con salida laboral.
Es importante conocer los tipos de beneficios existentes, cómo inscribirse y los requisitos, ya que hay que renovar la suscripción dentro de la plataforma año a año.
Inscripción a las Becas Progresar 2026: ¿qué líneas existen y cuáles son sus requisitos?
- Progresar Obligatorio
- Progresar Superior
- Progresar Trabajo
El Progresar Obligatorio cuenta con los siguientes requisitos:
- Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar DNI.
- Tener entre 16 y 24 años de edad cumplidos al momento del cierre de la convocatoria.
- La suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13478.
- Cumplir con la condición de alumno regular.
- Participar en actividades complementarias determinadas por el programa.
- Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.
- Contar con el esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.
El Progresar Superior cuenta con los siguientes requisitos:
- Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjeros con residencia legal de al menos 5 años en el país, con DNI.
- Estudiantes ingresantes: entre 17 y 24 años de edad.
- Estudiantes avanzados: hasta 30 años.
- Estudiantes de enfermería: sin límite de edad.
- La suma de los ingresos del estudiante y los de su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13478.
- Ser egresado del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.
- Ingresar o estar cursando estudios en Universidades nacionales o provinciales, Institutos universitarios nacionales o Institutos de educación técnica superior, Institutos de formación técnica y de formación docente de gestión estatal. Existen excepciones para instituciones de gestión privada y estudiantes de enfermería contempladas en el Reglamento Progresar.
- Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.
- Contar con esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.
- Participar en las actividades complementarias que el programa determine.
El Progresar Trabajo cuenta con los siguientes requisitos:
- Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI.
- Tener entre 18 y 24 años cumplidos.
- Se extiende hasta 35 años para personas que no poseen trabajo formal registrado.
- Los ingresos del postulante y de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres (3) Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), no se considerarán como ingreso familiar las pensiones no contributivas por discapacidad.
- Realizar algún curso de formación profesional o trayecto formativo validado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y considerado estratégico por el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP).
Paso a paso: ¿cómo inscribirse en Becas Progresar 2026?
Para aplicar a la beca, tenés que estar registrado en Mi Argentina y contar con una caja de ahorro o billetera virtual a tu nombre.
Luego, debés realizar el siguiente recorrido:
- Ingresá en argentina.gob.ar/progresar
- Hacé clic en el botón de la línea a la que te querés inscribir en la sección Ingreso e inscripción por línea de beca. Te redireccionará al login de Mi Argentina.
- Ingresá tu CUIL y la contraseña de Mi Argentina. Al entrar, se autocompletarán tus datos personales.
- Respondé la encuesta y completá tus datos académicos.
- Finalmente, enviá el formulario.