Becas Progresar 2026: ya abrieron las inscripciones y estos son los requisitos

Existe la posibilidad de inscribirse a una sola línea del PROGRESAR y, a partir de ahora, las credenciales de acceso serán las de Mi Argentina.

Las Becas Progresar 2026 abrieron su inscripción para los interesados de todo el país. Gestionado por ANSES, se dirige a jóvenes que quieran terminar la escuela, estudiar una carrera universitaria o terciaria, o capacitarse en oficios con salida laboral.

Es importante conocer los tipos de beneficios existentes, cómo inscribirse y los requisitos, ya que hay que renovar la suscripción dentro de la plataforma año a año.

Inscripción a las Becas Progresar 2026: ¿qué líneas existen y cuáles son sus requisitos? Progresar Obligatorio

Progresar Superior

Progresar Trabajo El Progresar Obligatorio cuenta con los siguientes requisitos:

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar DNI.

Tener entre 16 y 24 años de edad cumplidos al momento del cierre de la convocatoria.

La suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13478.

Cumplir con la condición de alumno regular.

Participar en actividades complementarias determinadas por el programa.

Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.

Contar con el esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad. El Progresar Superior cuenta con los siguientes requisitos:

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjeros con residencia legal de al menos 5 años en el país, con DNI.

Estudiantes ingresantes: entre 17 y 24 años de edad.

Estudiantes avanzados: hasta 30 años.

Estudiantes de enfermería: sin límite de edad.

La suma de los ingresos del estudiante y los de su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13478.

Ser egresado del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.

Ingresar o estar cursando estudios en Universidades nacionales o provinciales, Institutos universitarios nacionales o Institutos de educación técnica superior, Institutos de formación técnica y de formación docente de gestión estatal. Existen excepciones para instituciones de gestión privada y estudiantes de enfermería contempladas en el Reglamento Progresar.

Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.

Contar con esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.

Participar en las actividades complementarias que el programa determine. El Progresar Trabajo cuenta con los siguientes requisitos: