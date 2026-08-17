Por el clima, suspendieron el acto por el aniversario de la muerte del General San Martín

La lluvia y el intenso frío de este lunes obligó al Gobierno provincial a tomar medidas. Por cuestiones climáticas, fue suspendido el acto previsto para conmemorar el aniversario del fallecimiento del General José de San Martín, que estaba programado para este lunes 17 de agosto.
Según informaron desde la organización, la ceremonia fue reprogramada para este martes 18 de agosto a las 10.30, en el monumento al prócer ubicado en el Parque de Mayo, en la ciudad de San Juan.
La actividad busca rendir homenaje al máximo prócer de la independencia argentina, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento, ocurrido el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia.