Pampa del Leoncito: nuevas fotos muestran el daño ambiental que dejó la camioneta de un médico sanjuanino

La Pampa del Leoncito volvió a quedar bajo la mirada pública luego de que la página de Facebook PaseAndo difundiera nuevas fotografías tomadas en el lugar donde, hace más de una semana, una camioneta quedó enterrada tras ingresar a la planicie . Las imágenes permiten observar con mayor claridad las huellas que dejó el vehículo y las maniobras realizadas durante el intento de rescate.

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La publicación fue acompañada por una frase irónica: “Nuevo atractivo turístico en Barreal, San Juan, Argentina” , en referencia a las marcas que todavía pueden observarse sobre uno de los paisajes naturales más reconocidos de Calingasta.

Las fotografías muestran las huellas profundas producidas por el desplazamiento de la camioneta sobre un terreno que se encontraba húmedo al momento del incidente. También pueden distinguirse las marcas generadas por otros vehículos utilizados durante las maniobras y numerosas pisadas de las personas que participaron del operativo.

La superficie de la Pampa del Leoncito, con características arcillosas y limosas, es especialmente vulnerable cuando se encuentra mojada. La humedad puede generar un efecto de succión que dificulta el desplazamiento de los vehículos y aumenta el riesgo de que queden atrapados.

El episodio ocurrió durante la noche de un sábado, cuando el médico sanjuanino Agustín Añó ingresó al área en una camioneta 4x4 acompañado por su hijo. El vehículo transportaba además una moto de enduro y terminó enterrado unos 25 centímetros luego de avanzar sobre la planicie.

En el intento de solucionar el problema, la motocicleta también fue utilizada para desplazarse por el terreno. Las maniobras generaron nuevas marcas y ampliaron el sector afectado.

Las nuevas imágenes permiten dimensionar el impacto y muestran que, pese al paso de los días, las huellas continúan claramente visibles.

La camioneta está enterrada

A más de una semana del episodio, la camioneta permanece en el lugar. La Justicia decidió no avanzar de inmediato con su extracción debido a las condiciones del terreno y al riesgo de provocar un daño ambiental mayor.

El vehículo quedó aproximadamente a 1,5 kilómetros del acceso, en un sector donde el agua, el barro y la humedad dificultan el ingreso de otros vehículos para intentar retirarlo.

Una extracción convencional podría generar nuevas huellas sobre la planicie y hasta provocar que otro vehículo quede atrapado durante el operativo. Por ese motivo, entre las alternativas analizadas apareció la posibilidad de utilizar un helicóptero, aunque se trata de una maniobra de gran complejidad y elevado costo.

El caso continúa bajo investigación

El episodio es investigado por el Juzgado de Paz de Calingasta. Añó se presentó ante el juez Andrés Troche, fijó domicilio y realizó su descargo.

El médico permanece en libertad, aunque continúa vinculado a las actuaciones mientras la Justicia analiza las circunstancias en las que se produjo el ingreso a la Pampa del Leoncito y el daño generado sobre la superficie.

Mientras tanto, las nuevas fotografías volvieron a poner el foco sobre las marcas que quedaron en el paisaje y sobre la complejidad que implica retirar la camioneta sin generar un impacto todavía mayor en el área natural.

Foto: gentileza PaseAndo.