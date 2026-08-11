Habló el médico que ingresó con una Hilux a la Pampa del Leoncito: explicó por qué quedó enterrada

El médico Agustín Añó, que es sanjuanino y vive en Mendoza, e ingresó con una camioneta Toyota Hilux a la Pampa del Leoncito, en Calingasta, declaró ante la Justicia y quedó en libertad , aunque continúa vinculado a la causa. El conductor aseguró que el incidente ocurrió de manera imprevista y atribuyó lo sucedido a la oscuridad y al nivel de agua que había en la planicie.

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El caso está en manos del juez de Paz de Calingasta, Andrés Troche, quien confirmó a Infobae que Añó se presentó en el juzgado, fijó domicilio y realizó su descargo. Por el momento, la investigación está caratulada como una averiguación de infracción al artículo 187, inciso 4, vinculada con daños a bienes integrantes del patrimonio cultural de San Juan.

Según explicó Troche, el médico sostuvo que tuvo un imprevisto mientras atravesaba el sector alrededor de las 20 del sábado. En su declaración hizo referencia a las condiciones de visibilidad y al agua acumulada en la planicie.

Qué dijo el conductor de la Hilux

Sin embargo, el juez remarcó que se trata de una zona que el conductor conoce y en la que las huellas de vehículos pueden permanecer durante décadas.

La camioneta avanzó sobre la superficie arcillosa de la Pampa del Leoncito y, al intentar salir, debió realizar una maniobra de retroceso de entre 200 y 300 metros, lo que generó nuevas marcas sobre el terreno.

La camioneta seguirá enterrada en el área protegida

Por ahora, la Hilux no será retirada del lugar. La decisión fue adoptada por el juez debido a que cualquier intento de extracción podría provocar un daño ambiental todavía mayor.

El vehículo quedó enterrado aproximadamente 25 centímetros en una planicie arcillosa que actualmente se encuentra cargada de agua como consecuencia de las nevadas y lluvias.

Según explicó Troche a Infobae, al intentar mover la camioneta se produciría un efecto de succión que podría hacer que se entierre todavía más. Además, las fuerzas de seguridad tienen dificultades para acceder al punto donde se encuentra el vehículo, ubicado a unos 1,5 kilómetros del ingreso.

Por este motivo, la camioneta permanecerá bajo custodia de Gendarmería Nacional y de la Policía de San Juan, mientras interviene la Dirección de Patrimonio, dependiente del Ministerio de Turismo y Cultura.

El organismo deberá realizar las pericias correspondientes para determinar la existencia y magnitud del daño, además de establecer cuál es la manera más segura de retirar el vehículo.

El daño podría tardar hasta 100 años en recuperarse

La Pampa del Leoncito posee una superficie compuesta principalmente por arcilla y limo. Debido a sus características, las huellas provocadas por vehículos pueden permanecer visibles durante períodos extremadamente prolongados.

El intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, señaló que el impacto generado por la Hilux podría tardar hasta 100 años en recuperarse, debido a los procesos naturales de erosión y regeneración de la vegetación.

El funcionario también expresó su preocupación por la reiteración de hechos similares y pidió que la eventual sanción sea ejemplificadora.

Podría llegar a la Justicia Penal

Por ahora, el expediente se mantiene en el ámbito contravencional. De acuerdo con lo explicado por Troche, la infracción contempla una multa que podría alcanzar aproximadamente $1,5 millones.

No obstante, el magistrado advirtió que, su Juzgado no tiene competencia penal porque se trata de un expediente contravencional

La Pampa del Leoncito, además de su particular ecosistema, posee un valor astronómico excepcional: es considerada una de las zonas del planeta con menor contaminación lumínica, lo que permite realizar observaciones privilegiadas de la Vía Láctea y del espacio profundo.