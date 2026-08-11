    • 11 de agosto de 2026 - 13:52

    Habló el médico que ingresó con una Hilux a la Pampa del Leoncito: explicó por qué quedó enterrada

    Agustín Añó quedó en libertad tras declarar ante la Justicia de Calingasta. La camioneta seguirá en el área protegida hasta determinar cómo retirarla sin provocar más daños.

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    El caso está en manos del juez de Paz de Calingasta, Andrés Troche, quien confirmó a Infobae que Añó se presentó en el juzgado, fijó domicilio y realizó su descargo. Por el momento, la investigación está caratulada como una averiguación de infracción al artículo 187, inciso 4, vinculada con daños a bienes integrantes del patrimonio cultural de San Juan.

    Qué dijo el conductor de la Hilux

    Según explicó Troche, el médico sostuvo que tuvo un imprevisto mientras atravesaba el sector alrededor de las 20 del sábado. En su declaración hizo referencia a las condiciones de visibilidad y al agua acumulada en la planicie.

    Sin embargo, el juez remarcó que se trata de una zona que el conductor conoce y en la que las huellas de vehículos pueden permanecer durante décadas.

    La camioneta avanzó sobre la superficie arcillosa de la Pampa del Leoncito y, al intentar salir, debió realizar una maniobra de retroceso de entre 200 y 300 metros, lo que generó nuevas marcas sobre el terreno.

    La camioneta seguirá enterrada en el área protegida

    Por ahora, la Hilux no será retirada del lugar. La decisión fue adoptada por el juez debido a que cualquier intento de extracción podría provocar un daño ambiental todavía mayor.

    El vehículo quedó enterrado aproximadamente 25 centímetros en una planicie arcillosa que actualmente se encuentra cargada de agua como consecuencia de las nevadas y lluvias.

    Según explicó Troche a Infobae, al intentar mover la camioneta se produciría un efecto de succión que podría hacer que se entierre todavía más. Además, las fuerzas de seguridad tienen dificultades para acceder al punto donde se encuentra el vehículo, ubicado a unos 1,5 kilómetros del ingreso.

    Por este motivo, la camioneta permanecerá bajo custodia de Gendarmería Nacional y de la Policía de San Juan, mientras interviene la Dirección de Patrimonio, dependiente del Ministerio de Turismo y Cultura.

    El organismo deberá realizar las pericias correspondientes para determinar la existencia y magnitud del daño, además de establecer cuál es la manera más segura de retirar el vehículo.

    El daño podría tardar hasta 100 años en recuperarse

    La Pampa del Leoncito posee una superficie compuesta principalmente por arcilla y limo. Debido a sus características, las huellas provocadas por vehículos pueden permanecer visibles durante períodos extremadamente prolongados.

    El intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, señaló que el impacto generado por la Hilux podría tardar hasta 100 años en recuperarse, debido a los procesos naturales de erosión y regeneración de la vegetación.

    El funcionario también expresó su preocupación por la reiteración de hechos similares y pidió que la eventual sanción sea ejemplificadora.

    Podría llegar a la Justicia Penal

    Por ahora, el expediente se mantiene en el ámbito contravencional. De acuerdo con lo explicado por Troche, la infracción contempla una multa que podría alcanzar aproximadamente $1,5 millones.

    No obstante, el magistrado advirtió que, su Juzgado no tiene competencia penal porque se trata de un expediente contravencional

    La Pampa del Leoncito, además de su particular ecosistema, posee un valor astronómico excepcional: es considerada una de las zonas del planeta con menor contaminación lumínica, lo que permite realizar observaciones privilegiadas de la Vía Láctea y del espacio profundo.

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