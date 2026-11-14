    • 14 de noviembre de 2026 - 20:47

    Fuerte impacto del granizo en Sarmiento: productores muestran los graves destrozos en fincas de Media Agua

    Tras el intenso temporal registrado durante la noche del viernes, agricultores de la zona difundieron videos que evidencian el severo daño sufrido en parrales, chacras y cultivos de temporada por la caída de piedra.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La feroz tormenta de lluvia, viento y granizo que azotó al sur sanjuanino durante la noche de este viernes dejó un panorama desolador en el sector productivo de Media Agua. A medida que avanzó la jornada de este sábado y los productores pudieron recorrer sus propiedades, comenzaron a difundirse distintos videos registrados en fincas de la zona que exponen la magnitud de los daños provocados por la piedra sobre las plantaciones.

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    En las imágenes enviadas por vecinos y agricultores sarmientinos se observa con crudeza el castigo climático sobre los cultivos: parrales con brotes y racimos en pleno desarrollo severamente golpeados, hojas desgarradas y plantaciones de temporada prácticamente arrasadas por la intensidad con la que precipitó el granizo.

    Un golpe crítico en plena etapa productiva

    El frente de tormenta irrumpió cerca de las 20:20 del viernes en la villa cabecera de Sarmiento y sus alrededores, descargando abundante agua y piedra en pocos minutos. El episodio ocurrió en un momento clave del calendario agrícola, cuando los cultivos se encontraban en pleno crecimiento de cara a la próxima cosecha.

    Además de las pérdidas registradas en el campo, el temporal ocasionó importantes inconvenientes en la infraestructura urbana y rural del departamento, con caída de árboles de gran porte y postes del tendido eléctrico que complicaron el suministro de energía hasta este sábado por la tarde.

    Relevamiento de daños

    Con el correr de las horas, los productores locales continúan evaluando el porcentaje de afectación en cada parcela, a la espera de los relevamientos técnicos oficiales que permitan dimensionar el impacto económico real que dejó la caída de granizo en uno de los polos agrícolas más importantes de la provincia.

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