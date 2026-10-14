Más tazas que cuentan historias: exposición y homenaje al Día del Ceramista Argentino

La Agrupación de Ceramistas Sanjuaninos "Tierra Nuestra" inaugurará el 30 de octubre la tercera edición de la exposición "La Taza, una historia para contar". La exhibición posee un matiz especial porque conmemora el Día del Ceramista Argentino con una instalación inédita, que alude al hecho histórico que atravesó al sector en el país.

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Si bien esta propuesta colectiva retoma el trayecto de anteriores presentaciones en el Museo de la Historia Urbana, en 2023, y en la Sala Mario Pérez del Complejo La Superiora (Rawson), es justamente esa instalación-homenaje lo que le imprime un matiz especial , ya que busca tender un puente entre la memoria y el oficio .

El motivo, relataron, se remonta a los sucesos ocurridos en los '70 en la fábrica Lozadur . Los obreros de la firma iniciaron medidas de fuerza reclamando mejores salarios y condiciones de trabajo . El 30 de octubre de 1977 se produjo una de las mayores protestas con la toma de la planta. Días después, las fuerzas irrumpieron en las casas de algunos trabajadores, que engrosaron la lista de desaparecidos. En memoria de aquel hecho es que se instituyó el 30 de octubre el Día del Ceramista Argentino.

A 50 años del golpe de Estado, el colectivo sanjuanino decidió transformar esa memoria en arte . "Hemos conmemorado otros años el Día del Ceramista Argentino, pero ésta es la primera que lo haremos presentando una muestra alusiva a esa conmovedora fecha histórica de nuestro país ", dijo a DIARIO DE CUYO Graciela Papparelli, una de las integrantes de la Agrupación de Ceramistas Sanjuaninos, quien destacó que el enfoque trasciende banderas partidarias. “Es un hecho histórico. Eso sucedió. No se puede tapar el sol con las manos", declaró. Y se explayó: “Es un reclamo que nos parece muy justo, que debe estar en cualquier trabajador ceramista de cualquier tipo, con cualquier ideología, porque trasciende eso”.

Hablar de la industria cerámica nacional remite indefectiblemente a Lozadur, una de las fábricas de vajilla más prominentes de la Argentina del siglo XX . Fundada en 1939 en Buenos Aires, sus piezas estuvieron presentes en casi todas las mesas familiares del país. La firma tenía, entre otras, líneas como "Festival / Támesis" o "Kent", con paisajes europeos, escenas campestres y diseños florales. Algunas colecciones reproducían patrones de loza inglesa victoriana, dicen las reseñas sobre su producción.

Cada una con su estilo, las propuestas de los ceramistas sanjuaninos de Tierra Nuestra encierran decenas de historias

"Era muy común verla, seguramente muchos la recordarán, porque era una vajilla linda y económica. La más emblemática era de color blanco crema y azul, pero también había otros colores”, precisó Paparelli acerca del diseño que caracterizaba a esta fábrica, cuyas piezas originales, hoy vintage, son "reliquias" muy apreciadas e incluso coleccionadas.

Esa estética tradicional sirvió como punto de partida conceptual para algunos de los artesanos que participan de la instalación, que -sin que fuera un requisito- se inspiraron en las formas y tonalidades que caracterizaron a aquella producción, si bien se focalizan en tazas, la protagonista de de la muestra.

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De este modo, la nueva exposición de Tierra Nuestra se estructurará en dos ejes complementarios. Por un lado, la muestra general mantendrá la continuidad del recorrido iniciado en las ediciones anteriores, reuniendo las creaciones que los artistas compusieron previamente sobre el concepto de la taza. Por el otro, la novedad de la instalación colectiva pensada específicamente para esta efeméride.

En total, la muestra -que permanecerá durante un mes- reunirá cerca de 70 piezas entre las obras expuestas en la exhibición principal y las tazas creadas para la instalación.

Además, durante la inauguración se dará a conocer la poesía "Tazas y platos que aún esperan", escrita especialmente para la ocasión por la poetisa Helena Escales, cuyo escrito dialoga con las obras modeladas en arcilla.

La exposición

"Una taza... una historia para contar"