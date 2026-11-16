El rescate de una mecenas argentina en París: presentan un libro sobre Tota Atucha

Hoy se presenta en la Embajada Argentina en París el libro "Tota – El amor en tiempos del surrealismo". Escrito por la inglesa Mo Amelia Teitelbaum, con investigaciones de Agote, rescata vida y obra de la mecenas argentina Tota Atucha, editado por ahora en francés bajo el sello galo de arte y arquitectura AAM Editions.

La cita marca el regreso de este equipo de trabajo la sede diplomática, donde el año pasado presentaron la publicación dedicada al diseñador Jean-Michel Frank, ambas fruto de una sociedad intelectual de más de dos décadas. Desde el año 2000, Teitelbaum y Agote ponen luz sobre figuras que tendieron puentes culturales entre ambos continentes.

"Hace años trabajo con Mo en diferentes investigaciones de gente del siglo pasado que culturalmente fue vinculante entre Europa y Argentina. El llibro que presentaremos ahora es sobre esta mecenas argentina que fue clave en el desarrollo del surrealismo; es una persona poco conocida pero muy valiosa, y esto es poner en valor su trabajo y vincular las culturas de España, Francia y Argentina", explicó Agote a DIARIO DE CUYO sobre este valioso aporte a la historia del arte.

El libro será lanzado en francés y luego traducido al español El germen de la biografía surgió, justamente, mientras indagaban en la trayectoria de Jean-Michel Frank, quien tuvo un paso decisivo por Argentina en las décadas de 1920 y 1930. "En el transcurso de esa investigación de Frank conocimos a Tota Atucha, porque tuvo vínculo con Frank y con Victoria Ocampo, pero ella no era conocida", contó. Con ese objetivo, se contactó con Terry, su única hija viva por entonces. "Terry me confió su archivo. Luego ella muere y sus hijos, Santiago y Juan Ballester Peña, abrieron ese material para poder hacer este homenaje y contar su historia", relató.

A partir de ese archivo -compuesto por cartas, fotografías, dedicatorias, libros y obras de arte inéditas- y de un rastreo en acervos internacionales, reconstruyeron el universo de la homenajeada. "Este trabajo no consistió simplemente en reunir información o establecer una cronología, sino en reconstruir una vida y recuperar los vínculos entre personas, lugares y acontecimientos", sostuvo la investigadora, quien además subrayó el rol de su colega inglesa: "Creo que, de alguna manera, Mo se convirtió también en una mecenas de la memoria de Tota". Como muestra de esa sintonía, recordó que en los inicios de su labor conjunta, cuando ella dirigía el Franklin Rawson, Teitelbaum compró un busto del arquitecto Alejandro Bustillo -autor del Hotel Llao Llao, donde trabajó Frank junto a Comte- y lo donó al Museo Provincial de Bellas Artes.