Buscan convertir la vivienda de César H. Guerrero en Casa Museo

Este lunes 12 de octubre , coincidiendo con el mes aniversario del natalicio y fallecimiento del prolífico escritor e historiador, se llevará a cabo un acto de puesta en valor de la casa que habitó César H. Guerrero. Es el primer paso de un proyecto destinado a convertir esta vivienda capitalina -donde tendrá lugar el homenaje- en Casa Museo.

Nacido el 8 de octubre de 1901 en Albardón; y fallecido el 15 de octubre de 1989, Don César H. Guerrero se consolidó como una figura clave en la historiografía y cultura sanjuaninas . Escritor prolífico de ascendencia huarpe, entre otras loables actividades dedicó cuatro décadas de su vida a la conducción de la Casa Natal de Sarmiento, realizando una incansable labor de preservación y rescate de las tradiciones locales.

Su prolífica obra escrita abarca investigaciones fundamentales sobre próceres sanjuaninos como Narciso Laprida, Fray Justo Santa María de Oro y la propia familia Sarmiento, situándolo además como uno de los primeros genealogistas de la provincia. Tras su partida, su familia preservó un valioso legado documental, indispensable para el estudio del siglo XIX y de la historia regional.

La iniciativa de transformar el inmueble en un espacio abierto al público surgió de su propia familia ante la imposibilidad de distintas instituciones locales para albergar el valioso material.

" Yo ofrecí toda su biblioteca en donación, pero la Biblioteca Franklin no tiene espacio, la universidad no tiene espacio, el Museo Sarmiento tampoco, entonces digo, bueno, directamente transformo la casa en un museo y que todo el mundo pueda gozar de lo que tenía mi padre ", contó a DIARIO DE CUYO Sacha Guerrero, museóloga e hija del homenajeado.

Algunos de los libros del escritor e historiador sanjuanino

Respecto al contenido que albergará la residencia, Sacha detalló: "Esa biblioteca tiene su obra completa, que son 39 libros y 39 folletos, que los tengo encuadernados. Y además de eso, todo lo que era su propia biblioteca, que son más de 4.000 libros. Ahora estamos haciendo el inventario y catalogación con un archivista”, contó. En cuanto a temáticas, “hay Historia, Geología, hay genealogía, porque el primer genealogista de San Juan fue Sarmiento, y después, mi padre", agregó la especialista, cuya idea es que la comunidad toda tenga acceso a ese material.

"No va a ser una biblioteca circulante. Es como el Museo Sarmiento, que no presta libros para llevarse, pero la gente puede ir ahí a consultarlos", precisó, entusiasmada con el proyecto que lleva adelante con el respaldo de la Asociación de Museos Privados de San Juan (AMUPRI)

El encuadre legal

El proceso técnico e institucional para la formalización del espacio se trabaja de forma conjunta con entidades especializadas de la provincia, con el fin de encuadrarlo en la normativa vigente.

“Lo que va a hacerse el lunes es la puesta en valor de la casa, es decir, es un comienzo, en el sentido que nosotros tenemos una Ley de Museos, que marca ciertos pasos a seguir", dijo Silvia Manzini, presidente de AMUPRI. La letrada explicó que no puede declararse como biblioteca, pese a que tiene una considerable cantidad de libros, porque esa figura comprende ciertos requisitos con los cuales el espacio no cumple; "pero sí como Casa Museo, donde, además, se puede visitar su biblioteca”, precisó.

Finalmente, al referirse al origen del proyecto y los pasos futuros, que incluirán una presentación a la convocatoria anual de la Ley de Mecenazgo, Manzini añadió: "Esto se hace a pedido de Sacha, que es la principal heredera de todo ese acervo cultural tan valioso”. Y acotó: “En principio, será la puesta en valor e inscripción en el registro, conforme a ley. Y luego, tal vez se solicite que la misma sea considerada como patrimonio".

Acto de puesta en valor de la casa de César H. Guerrero