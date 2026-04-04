Pez Dorado: la productora de cine sanjuanina que se proyecta en la escena nacional

Pez Dorado , la productora de cine de San Juan fundada por la productora Tatiana Oruste y la directora Ana Clara Bustelo, continúa su expansión nacional con dos nuevos hitos. Junto a El Azote Cine, ganó el fomento del INCAA para concretar el documental Bajo la Cúpula; y también fue seleccionada para participar del prestigioso encuentro federal Industria en Foco .

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“La verdad que, en general, este momento está siendo de mucha esperanza para nosotras porque la industria audiovisual está en una etapa compleja a nivel país. Estas cosas que nos han sucedido nos vienen un poco a iluminar", afirmó a DIARIO DE CUYO Oruste. " Sin estas redes es imposible sacar adelante los proyectos; nuestro objetivo ahora es empezar a crecer en vinculación con espacios que nos potencien", enfatizó.

El proyecto de largometraje documental Bajo la Cúpula ha marcado un hito para la producción local al resultar ganador del 4to llamado de documentales digitales del INCAA 2025 . Se trata de una coproducción entre las empresas sanjuaninas Pez Dorado y El Azote Cine , a la que recientemente se sumó una pata productora de Jujuy.

La película, dirigida por el también sanjuanino Bernardo Garay Pringles , narra la particular vida de “los Ortega” en Monterrico, Jujuy . Se trata de una familia que, sin estudios académicos pero con una pulsión creativa inagotable, construyó una cúpula para albergar sus pinturas y esculturas, conviviendo diariamente entre el arte y una verdulería que poseen en la entrada de su hogar.

"Viven para poder crear arte en su casa, bajo esa cúpula maravillosa que han construido ellos mismos con sus propias manos, sin haber estudiado. No lo hacen por una cuestión mercantil, sino por ellos mismos", comentó a DIARIO DE CUYO Oruste.

“Conocedor de su trabajo, un fotógrafo que viene retratando hace tiempo a la familia se acercó a Bernardo y él se interesó por conocerlos. Entonces se comunicó con nosotras para ver de qué manera podíamos llevar en conjunto este proyecto. Comenzamos hace más de tres años, ganamos un pequeño fondo primero que nos permitió ir, conocer a la familia y filmar un teaser", relató la productora los orígenes de esta película, que sigue tomando cuerpo.

Para ella, este documental representa la consolidación de lazos que resultan fundamentales para poder avanzar con los proyectos. "Esa red nacional que se está generando es muy necesaria hoy en día para las producciones, porque es muy difícil hacerlo solos; se necesitan cada vez más patas que puedan colaborar para que las historias lleguen a más público", valoró.

Esa red nacional que se está generando es muy necesaria hoy en día para las producciones, porque es muy difícil hacerlo solos; se necesitan cada vez más patas que puedan colaborar para que las historias lleguen a más público Esa red nacional que se está generando es muy necesaria hoy en día para las producciones, porque es muy difícil hacerlo solos; se necesitan cada vez más patas que puedan colaborar para que las historias lleguen a más público

Según las estimaciones, Bajo la Cúpula comenzaría a rodarse en la segunda mitad del año, en distintas instancias. De momento, el equipo se encuentra gestionando fondos en la provincia de Jujuy para sumar apoyo económico al proyecto.

cupula La cúpula, musa y el escenario del documental ganador de la convocatoria del INCAA, que tendrá sello sanjuanino

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Industria en Foco: San Juan, en la vitrina del BAFICI

Por otra parte, Pez Dorado quedó entre los 30 profesionales y empresas que participarán en la edición 2026 de Industria en Foco. Esta iniciativa, impulsada por la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica (CAIC), el Ministerio de Cultura y Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires y el Fondo Netflix, busca potenciar el ecosistema audiovisual con una mirada federal.

La productora local fue seleccionada de entre más de 280 postulantes de 15 provincias, evaluando su trayectoria y potencial de internacionalización. De este modo, los días 23 y 24 de abril, en el marco del BAFICI, participarán de rondas de vinculación estratégica y paneles especializados en Buenos Aires.

image Pez Dorado: Tatiana Oruste y Ana Clara Bustelo

"Para nosotras significa un orgullo enorme porque son los espacios que nos permiten crecer desde nuestras provincias", señaló Oruste. "Tener la posibilidad de abrir un debate y de crear vínculos para construir proyectos a futuro con otras empresas es un montón; y sobre todo, es un orgullo que hayan confiado en el camino que está haciendo Pez Dorado, porque nos permite crecer", sumó complacida.

Es un orgullo que hayan confiado en el camino que está haciendo Pez Dorado, porque nos permite crecer Es un orgullo que hayan confiado en el camino que está haciendo Pez Dorado, porque nos permite crecer

Este crecimiento se apoya también en la experiencia de su largometraje de ficción "El agua nunca dolió", que tras un proceso de una década y recorridos por España, Chile y Colombia, finalmente espera su estreno nacional para este año.