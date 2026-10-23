El papa León XIV suspendió su viaje a Asís por indicación médica, aunque su recuperación avanza muy bien

Los médicos desaconsejaron el vuelo en helicóptero previsto para el 27 de octubre, a pocos días de la cirugía de pulmón. El Vaticano mantiene la gira por Uruguay, Argentina y Perú.

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El papa León XIV no viajará a Asís el próximo 27 de octubre. La Santa Sede informó este viernes que los médicos recomendaron no realizar el traslado en helicóptero, como medida de precaución, por el poco tiempo transcurrido desde su operación.

La decisión llega pese a que la radiografía de tórax de control mostró una evolución postoperatoria excelente. Según el comunicado, el estudio fue evaluado por el doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora.

Un encuentro por la paz. El Pontífice iba a participar en Asís del encuentro “Paz desarmada y desarmante”, organizado por el 40.º aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz convocada por san Juan Pablo II. Aunque no estará presente, enviará un mensaje a los organizadores, a los líderes de las confesiones y religiones cristianas y a los invitados. Allí transmitirá su cercanía y reafirmará que el espíritu de Asís, el diálogo y la búsqueda de gestos de paz son recursos valiosos en tiempos de conflicto.

Sin tratamientos adicionales. León XIV, de 71 años, fue operado el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, dos días después de informar durante el ángelus que los médicos le habían detectado un nódulo en el pulmón derecho. Los estudios posteriores confirmaron un adenocarcinoma de pulmón, y los cirujanos le extirparon el lóbulo inferior derecho. Los análisis indicaron que la enfermedad estaba localizada y que no necesita tratamiento oncológico adicional.

De vuelta a la agenda. El Papa retomó su actividad pública el domingo pasado con el ángelus y luego encabezó la audiencia general en la Plaza de San Pedro, donde recorrió el lugar a bordo del papamóvil.