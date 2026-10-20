    • 20 de octubre de 2026 - 19:07

    El Vaticano envió una comitiva a la Argentina para preparar la posible visita del papa León XIV

    Los enviados se reunirán con representantes del Arzobispado para coordinar el alojamiento del Pontífice y organizar las misas y visitas previstas al Cottolengo Don Orione y a la cárcel de Villa Devoto. También recorrerán Uruguay y Perú.

    El papa León XIV al salir del sanatorio tras la operación.

    El papa León XIV al salir del sanatorio tras la operación.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una comitiva del Vaticano viajará a la Argentina para avanzar en los preparativos de la posible visita del papa León XIV, con especial atención a la logística, el alojamiento y las actividades que podría desarrollar durante su estadía en el país.

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    Los enviados mantendrán reuniones con representantes del Arzobispado para coordinar distintos aspectos de la organización, entre ellos el alojamiento del Santo Padre y la planificación de las misas y visitas previstas al Cottolengo Don Orione y a la cárcel de Villa Devoto.

    La agenda de los representantes del Vaticano también incluirá recorridas por Uruguay y Perú, otros de los destinos contemplados en el viaje sudamericano. Según la información difundida, la comitiva permanecerá en la región a la espera de la llegada del Pontífice.

    Cómo sigue la recuperación del papa León XIV

    Mientras avanzan los preparativos, el Vaticano informó que León XIV continúa su recuperación en el Palacio Apostólico, luego de recibir el alta médica el sábado y presidir el rezo del Ángelus el domingo.

    Además, se anunció que el Pontífice retomará este miércoles la habitual Audiencia General en la Plaza de San Pedro, una señal de la continuidad progresiva de sus actividades tras el período de recuperación.

    Por el momento, el Papa, de 71 años, permanecerá en el Vaticano y no viajará esta semana a Castel Gandolfo, localidad situada a unos 30 kilómetros de Roma, donde solía trasladarse para descansar antes de la intervención quirúrgica.

    La planificación de una eventual visita a Sudamérica continúa, aunque los detalles definitivos del viaje y su agenda dependerán de las confirmaciones oficiales correspondientes.

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