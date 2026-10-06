    • 6 de octubre de 2026 - 20:03

    Las Águilas homenajearon a Messi antes de su duelo clave ante España

    La Selección Argentina femenina de hockey sobre patines le dedicó un emotivo mensaje al capitán, que este martes juega su último partido con la Albiceleste.

    Las Águilas en su homenaje a Messi. Foto: gentileza.

    Las Águilas en su homenaje a Messi. Foto: gentileza.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Antes de afrontar una final anticipada ante España, la Selección Argentina femenina de hockey sobre patines tuvo un gesto especial con Lionel Messi. Las Águilas homenajearon al capitán argentino, quien este martes disputa su último partido con la Albiceleste ante Benín en el Estadio Monumental.

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    Las jugadoras y el cuerpo técnico posaron con una bandera argentina que llevaba la leyenda “Gracias Messi”, en reconocimiento a la trayectoria del futbolista y a todo lo que consiguió durante sus años con la Selección.

    El homenaje se produjo horas antes de un partido que promete ser uno de los grandes atractivos del torneo. Argentina y España llegan invictas y con puntaje ideal, además de ser las campeonas de las últimas dos ediciones del mundo.

    Por eso, el cruce entre Las Águilas y el seleccionado español aparece como una final anticipada, en un encuentro que puede ser determinante en la lucha por avanzar en el certamen.

    Así, mientras Messi vive su despedida de la Selección argentina en el Monumental, Las Águilas también quisieron acompañar al capitán desde la distancia con un mensaje de agradecimiento y una bandera celeste y blanca.

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