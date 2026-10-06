Las Águilas homenajearon a Messi antes de su duelo clave ante España

La Selección Argentina femenina de hockey sobre patines le dedicó un emotivo mensaje al capitán, que este martes juega su último partido con la Albiceleste.

Antes de afrontar una final anticipada ante España, la Selección Argentina femenina de hockey sobre patines tuvo un gesto especial con Lionel Messi. Las Águilas homenajearon al capitán argentino, quien este martes disputa su último partido con la Albiceleste ante Benín en el Estadio Monumental.

Las jugadoras y el cuerpo técnico posaron con una bandera argentina que llevaba la leyenda “Gracias Messi”, en reconocimiento a la trayectoria del futbolista y a todo lo que consiguió durante sus años con la Selección.

El homenaje se produjo horas antes de un partido que promete ser uno de los grandes atractivos del torneo. Argentina y España llegan invictas y con puntaje ideal, además de ser las campeonas de las últimas dos ediciones del mundo.

Por eso, el cruce entre Las Águilas y el seleccionado español aparece como una final anticipada, en un encuentro que puede ser determinante en la lucha por avanzar en el certamen.