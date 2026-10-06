"Chiqui Tapia botón": el cántico que se escuchó en el Monumental durante la despedida de Messi

Apenas media hora antes del comienzo del partido entre Argentina y Benín , un cántico contra Claudio “Chiqui” Tapia se hizo escuchar desde las populares del Monumental. “Chiqui Tapia botón” bajó desde distintos sectores del estadio mientras los hinchas esperaban el último partido de Lionel Messi con la Selección.

La última arenga de Messi: qué les dijo a sus compañeros antes de su despedida

El especial detalle en la pelota que se utiliza en la histórica despedida de Lionel Messi

El canto comenzó en la Centenario Alta y llegó hasta la Sívori, mientras pasó prácticamente inadvertido en las plateas San Martín y Belgrano. La manifestación no fue unánime, aunque sí tuvo la suficiente fuerza como para hacerse escuchar en el estadio.

La situación se produjo en una noche especialmente preparada para despedir a Messi. La AFA había organizado una serie de homenajes para el capitán, incluido un reconocimiento previo al encuentro y diferentes espectáculos durante la jornada.

No es la primera vez que Tapia recibe cuestionamientos de hinchas durante un partido de la Selección. Uno de los antecedentes más recordados ocurrió en La Bombonera , cuando el presidente de la AFA fue silbado durante el homenaje a Juan Román Riquelme previo a un amistoso.

En el Monumental, el cántico contra el titular de la AFA convivió con uno de los momentos más emotivos de la previa: desde la Sívori baja, algunos hinchas comenzaron a entonar “Leo Messi, yo te quiero decir”, una canción dedicada al capitán argentino.

El clima también había tenido otros momentos particulares durante la previa del encuentro. Antes del ingreso de los jugadores, los hinchas alentaron a Emiliano “Dibu” Martínez con el tradicional “Que baile Dibu”, y el arquero respondió con sus habituales movimientos durante la entrada en calor.

Después llegó el momento más esperado. Messi ingresó junto al resto de sus compañeros para realizar la entrada en calor y rápidamente concentró toda la atención del Monumental. Los anuncios de los titulares fueron acompañados por ovaciones, mientras el capitán recibía el cariño de los hinchas en su última presentación con la camiseta argentina.

El presidente de la AFA, que había sido uno de los impulsores del homenaje y había anunciado semanas atrás la despedida del capitán, quedó así en medio de una noche marcada por los festejos por Messi y también por los cuestionamientos de un sector de los hinchas.