    • 6 de octubre de 2026 - 19:45

    Javier Milei despidió a Lionel Messi con un emotivo mensaje en la previa del partido ante Benín

    El Presidente le agradeció al capitán por la "magia" y el esfuerzo a lo largo de su trayectoria. La Selección se enfrenta este martes al conjunto africano en el Monumental en una noche histórica para el fútbol argentino.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A pocos minutos de una de las jornadas más emotivas para el deporte nacional, el presidente de la Nación, Javier Milei, se sumó a los homenajes y le dedicó un cálido mensaje a Lionel Messi a través de sus redes sociales, destacando el legado imborrable que deja el capitán en su paso histórico con la camiseta de la selección argentina.

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    "Muchas gracias Lionel Messi por toda la magia que nos has regalado dentro y fuera del campo de juego, mostrando al mundo que con esfuerzo es posible alcanzar hasta lo imposible", expresó el mandatario en su cuenta oficial. El jefe de Estado cerró su publicación con una frase dedicada al astro y su clásica arenga: "Messi es imposible...!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!".

    Una noche inolvidable en el Monumental

    El mensaje presidencial se da en la antesala de un encuentro que promete quedar grabado en la memoria de los hinchas. Este martes, desde las 20, la Albiceleste se enfrentará a su par de Benín en el Estadio Monumental, en el marco de la gran despedida oficial de Lionel Messi ante su público.

    El partido contará con arbitraje del chileno Fernando Véjar, mientras que su compatriota José Cabero estará a cargo del VAR. La transmisión en vivo se podrá seguir a través de las pantallas de TyC Sports y Telefe, además del seguimiento periodístico minuto a minuto para todo el país.

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