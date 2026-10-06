El emotivo mensaje de Ronaldinho para la despedida de Lionel Messi de la Selección

El astro brasileño le dedicó unas sentidas palabras a su excompañero y amigo en el día del adiós del capitán a la Albiceleste.

Mientras el Estadio Monumental vive una jornada histórica e inolvidable con la gran despedida de Lionel Messi de la selección argentina, las muestras de afecto y los homenajes se multiplican desde todos los rincones del planeta fútbol. Uno de los mensajes más resonantes llegó de parte de una de las grandes leyendas del deporte y excompañero del rosarino: Ronaldinho Gaúcho.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el crack brasileño compartió una sentida dedicatoria acompañada de una imagen juntos, reflejando la hermandad y el respeto mutuo que los une desde sus épocas doradas en el Barcelona.

"¡Qué placer y qué alegría haber formado parte de tu historia desde el primer día hermano! Nos hiciste sonreír y disfrutar tanto del fútbol!!!", expresó Ronaldinho en el inicio de su publicación, destacando el impacto global de la carrera del capitán argentino.

Un vínculo inquebrantable y el orgullo de ser campeones En su mensaje, el brasileño hizo mención al sacrificio que implica representar al país y al peso de la familia, un aspecto que cobra especial relevancia en el adiós definitivo del 10 a la Albiceleste:

"Tu nombre está en la historia de tu país, de todo el mundo... Solo nosotros sabemos la alegría que sentimos al cumplir nuestro sueño de infancia, representar a toda nuestra nación y ser campeones del mundo!!!! Lo diste todo por tu selección y por tu país... Te entiendo perfectamente y sé que todo lo relacionado con la familia nos hace replantearnos las cosas... Disfruta de la vida, hermano. Te deseo lo mejor, hoy y siempre".