    • 6 de octubre de 2026 - 20:08

    El emotivo mensaje de Ronaldinho para la despedida de Lionel Messi de la Selección

    El astro brasileño le dedicó unas sentidas palabras a su excompañero y amigo en el día del adiós del capitán a la Albiceleste.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Mientras el Estadio Monumental vive una jornada histórica e inolvidable con la gran despedida de Lionel Messi de la selección argentina, las muestras de afecto y los homenajes se multiplican desde todos los rincones del planeta fútbol. Uno de los mensajes más resonantes llegó de parte de una de las grandes leyendas del deporte y excompañero del rosarino: Ronaldinho Gaúcho.

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    A través de su cuenta oficial en la red social X, el crack brasileño compartió una sentida dedicatoria acompañada de una imagen juntos, reflejando la hermandad y el respeto mutuo que los une desde sus épocas doradas en el Barcelona.

    "¡Qué placer y qué alegría haber formado parte de tu historia desde el primer día hermano! Nos hiciste sonreír y disfrutar tanto del fútbol!!!", expresó Ronaldinho en el inicio de su publicación, destacando el impacto global de la carrera del capitán argentino.

    Un vínculo inquebrantable y el orgullo de ser campeones

    En su mensaje, el brasileño hizo mención al sacrificio que implica representar al país y al peso de la familia, un aspecto que cobra especial relevancia en el adiós definitivo del 10 a la Albiceleste:

    "Tu nombre está en la historia de tu país, de todo el mundo... Solo nosotros sabemos la alegría que sentimos al cumplir nuestro sueño de infancia, representar a toda nuestra nación y ser campeones del mundo!!!! Lo diste todo por tu selección y por tu país... Te entiendo perfectamente y sé que todo lo relacionado con la familia nos hace replantearnos las cosas... Disfruta de la vida, hermano. Te deseo lo mejor, hoy y siempre".

    Una sociedad mágica que marcó una época

    La relación entre ambos trasciende la rivalidad clásica entre Argentina y Brasil. Cuando un joven Lionel Messi daba sus primeros pasos en el primer equipo del Barcelona, fue el propio Ronaldinho —por entonces figura estelar del club catalán— quien lo cobijó, lo aconsejó y forjó una amistad entrañable dentro y fuera de la cancha.

    Años más tarde, con la conquista de la Copa del Mundo por parte de ambos en distintas etapas, el respeto mutuo se coronó con expresiones de cariño que hoy, en la noche del adiós definitivo de Messi a la Selección, vuelven a emocionar a los fanáticos del fútbol mundial.

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