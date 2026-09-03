    • 3 de septiembre de 2026 - 21:04

    El Banco Central compartirá datos para detectar cuentas vinculadas a fraudes y juego ilegal

    La autoridad monetaria aprobó una medida para abrir información a las administradoras de transferencias. Elaborarán perfiles de riesgo sin costo para bancos y billeteras virtuales en medio del alerta por la ludopatía juvenil.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Banco Central de la República Argentina (BCRA) puso en marcha un nuevo esquema de seguridad financiera con el objetivo de frenar la ola de estafas virtuales y combatir el avance del juego clandestino. A través de la Comunicación “A” 8473, el organismo aprobó la apertura de una base de datos públicos para que las administradoras de transferencias inmediatas puedan detectar maniobras sospechosas y alertar a bancos y billeteras virtuales.

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    La medida permitirá abastecer con información clave a las principales administradoras del sistema de pagos (Coelsa, NewPay, Red Link e Interbanking). Con estos insumos, las entidades deberán elaborar perfiles de riesgo de fraude por cada persona y ponerlos a disposición —sin costo alguno— de las entidades financieras y los Proveedores de Servicios de Pago (PSP), para ser aplicados en el monitoreo diario de transacciones y el alta de clientes.

    Foco en las apuestas ilegales y la ludopatía

    Uno de los ejes centrales de esta disposición es la detección temprana de cuentas bancarias o virtuales que sirvan como canalizador de fondos hacia sitios de apuestas no autorizados. Esta herramienta cobra especial relevancia en medio del creciente alerta social por el incremento de la ludopatía, sobre todo entre adolescentes y jóvenes.

    Desde la entidad monetaria destacaron que el sistema otorgará una "visión sistémica" para fortalecer los modelos de análisis ya existentes y frenar a tiempo transferencias hacia actividades irregulares. No obstante, aclararon que la implementación del esquema se dará de forma gradual durante los próximos meses.

    Aumento de reclamos por estafas

    Según los últimos reportes del sistema financiero argentino, las operaciones desconocidas, los fraudes en canales electrónicos y los débitos de montos no consentidos encabezan la lista de reclamos presentados por los usuarios.

    Con este cruce de datos, el BCRA busca proteger a las personas usuarias, reforzar los controles de identidad (KYC, por sus siglas en inglés) y consolidar la confianza en las transferencias digitales a nivel nacional.

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